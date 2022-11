Concurso Proderj planeja liberação de novo edital em breve

O concurso Proderj (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro) está em fase de estudo e contabilização dos cargos em prol da liberação do edital.

Com isso, foi anunciada a comissão organizadora, na última quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Com a chegada do grupo, o certame pode avançar mais rapidamente, já que a busca pela banca é uma das principais funções do grupo.

Vale lembrar que antes disso, a comissão vai realizar levantamentos sobre vagas e cargos com a intenção de analisar reais necessidades de contratação e contabilizar o processo.

É importante destacar que neste planejamento, a comissão deverá considerar o atual contingente de servidores efetivos, além de disseminar estudos e impulsionar levantamentos, como medidas preparatórias à elaboração do concurso. A portaria informa: “A fim de que, tão logo seja possível e não haja empecilho judicial, seja publicado o edital do concurso público, para provimento de cargos efetivos da estrutura do Proderj”.

O documento ainda estabelece prazo para liberação dos resultados do estudo em prol da liberação do edital. Sendo assim, o prazo é de 30 dias, podendo haver prorrogação. Diante disso, o prazo limite para a conclusão do levantamento de cargos e vagas é janeiro de 2023.

Previsão de vagas concurso Proderj

Em 2019, falava-se sobre a liberação do edital e tinha uma estimativa de 131 vagas. Isso porque, havia uma determinação judicial na qual informava esse quantitativo de vagas para o cargo de analista de sistema, com isso, os candidato deveriam comprovar escolaridade mínima de ensino superior.

Na ocasião, o o ex-presidente do Proderj, Marco Vieira, informou que a autarquia estimava uma oferta de 150 vagas no concurso Proderj para cargos dos níveis médio e superior.

Além disso, com toda a movimentação envolvendo o certame foi apontada a necessidade de preenchimento das vacâncias após o início do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Os esclarecimentos foram do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Nos estudos em questão estabeleceu-se a necessidade de preenchimento de 28 vagas nos seguintes cargos e remunerações:

Nível médio : assistente administrativo (nove vagas e iniciais de R$2.615,99) e técnico de suporte, comunicação e processamento (15 vagas e iniciais de R$2.615,99); e

: assistente administrativo (nove vagas e iniciais de R$2.615,99) e técnico de suporte, comunicação e processamento (15 vagas e iniciais de R$2.615,99); e Nível superior: economista (uma vaga e iniciais de R$5.391), programador de produção e computação e desenvolvimento (três e iniciais de R$4.582,72).

Apesar de previsões e estudos envolvendo o certame, apenas agora, 2022, que iniciou o processo de escolha da banca e inicio dos trâmites da seleção.