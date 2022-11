Concurso público e saúde mental: Dicas para você!

Manter o equilíbrio entre as atividades do concurso público e saúde mental pode ser desafiador. Devido à carga que é posta sobre os estudantes, dando a entender que passar no concurso é tudo o que ele deve fazer na vida, questões emocionais podem surgir com o passar do tempo. Por isso, trouxemos algumas recomendações que podem ajudá-lo a enfrentar esse momento. Acompanhe-nos.

Como manter o equilíbrio entre as atividades do concurso público e saúde mental?

Cada situação é única e exige um olhar singular. Sendo assim, embora existam pequenas alterações na rotina que podem ajudá-lo a criar um maior equilíbrio entre o concurso público e saúde mental, obviamente não existe método infalível.

Tudo depende da suas questões singulares, da sua maneira de enxergar a prova, e assim por diante. De todo modo, é claro que existem ações que podem trazer bons resultados, como por exemplo:

1. Separe um tempo para os estudos

Separar um tempo fixo para os estudos pode ser um bom começo. Se você estuda em horários aleatórios, pode estar procrastinando e perdendo tempo com atividades pouco produtivas. Consequentemente, esse tipo de comportamento pode aumentar a ansiedade frente ao concurso que você deseja fazer.

Sendo assim, estabelecer uma rotina de estudos é um caminho que tende a ser mais promissor. Agende um horário para ler, outro para fazer atividades e simulados e procure segui-lo. Assim, você poderá se sentir mais confiante frente ao concurso.

2. Não negligencie as atividades que você gosta de executar

Todo mundo pode ter um hobby. Inclusive, os hobbies são responsáveis por proporcionar sensações de prazer e bem-estar que ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse. Sendo assim, mesmo quando a rotina estiver corrida, separe um momento para executar as atividades que você gosta.

Por exemplo, se você gosta de artesanato, não deixe de praticar essa atividade usando esse tempo apenas para o concurso, ok? Equilíbrio, nessas circunstâncias, faz a diferença.

3. Cuidado com as expectativas

Sabemos que o objetivo de todo concurseiro é passar na prova, mas também sabemos que as expectativas podem atrapalhar o nosso bem-estar de vez em quando. Não estamos dizendo que você deva fazer a prova sem acreditar na possibilidade de passar, mas manter os pés no chão é crucial.

Embora você possa ter muita esperança de que dará tudo certo, não descarte completamente a possibilidade de não passar agora. E lembre-se de que este não será o último concurso do mundo. 😉

4. Mantenha hábitos saudáveis

Os hábitos saudáveis ajudam a manter o equilíbrio entre concurso público e saúde mental. Quando praticamos exercícios, dormimos bem, temos uma boa alimentação e construímos uma rotina que não nos leva à exaustão, podemos proteger a saúde mental e até mesmo aumentar o nosso rendimento e desempenho nos estudos.

5. Se detectar alterações intensas, busque apoio profissional

Se porventura você detectar alterações muito intensas, como insônia, distúrbios alimentares, psicossomatização, tristeza ou ansiedade excessiva, entre outros, busque ajuda profissional.

O psicólogo poderá ajudá-lo a encontrar mecanismos mais alinhados à sua subjetividade na hora de enfrentar a díade concurso público e saúde mental. Cuide-se e boa sorte!