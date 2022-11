Concurso Receita Federal: edital liberado até 10 de dezembro; veja mais!

É importante destacar que o termo de contrato com a banca revela outras possíveis datas para o cumprimento das etapas do certame, levando em conta os anos de 2022 e 2023. Sendo elas:

1.2022

Publicação do edital – 9 de novembro;

Abertura das inscrições – 14 de novembro;

Encerramento das inscrições – 9 de dezembro;

Prazo final para pagamento da taxa- 10 de dezembro.

2. Em 2023

Disponibilizar demanda candidato por vaga – 1º de janeiro

Divulgação dos locais de provas objetivas e discursivas – 6 de janeiro

Aplicação das provas objetivas e discursivas – 21/22 de janeiro (sábado e domingo);

Resultado preliminar objetiva – 24 de fevereiro;

Resultado final objetiva – 13 de março;

Resultado preliminar discursiva – 15 de abril;

Resultado final discursiva – 02 de maio;

Homologação do resultado final do concurso – 22 de outubro.

As datas destacadas acima leva em conta o cronograma estimado, o previsto para ser respeitado. Vale lembrar que as datas podem ser adiantadas ou atrasadas, a depender do órgão em questão.

Vagas

Espera-se que haja uma oferta de 699 vagas neste concurso Receita Federal. As oportunidades serão distribuídas entre os cargos de auditor e analista, como requisito básico, é preciso comprovar nível superior. Confira a lista de acordo com remuneração e vagas:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

É importante salientar que os dois cargos estão sem contratação já alguns anos. Os últimos editais foram liberados em 2012 e 2014.