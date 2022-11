Concurso SEFAZ MG: Como serão as provas para auditor?

O concurso SEFAZ MG (Secretaria da Fazenda de Minas Gerais) vai ser realizado no dia 08 de janeiro de 2023. Ao todo são mais de 15 mil inscritos. Como o certame terá etapa discursiva, a prova vai ser aplicada em março.

É importante lembrar que são ofertadas, no total, 431 vagas para o cargo de Auditor Fiscal. O requisito fundamental é comprovar nível superior em qualquer área de formação.

A remuneração é atrativa, sendo que o salário base é de R$ 5.711,35 mais gratificação variável, podendo alcançar até um valor inicial de até R$ 25 mil. A FGV foi a banca escolhida para comandar a seleção.

Confira o conteúdo programático e detalhes das provas do certame.

Conteúdo Programático concurso SEFAZ MG

Os candidatos serão cobradas mediante as disciplinas abrangendo conhecimentos gerais e específicos. São eles:

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa Raciocínio Lógico-Matemático Direito Administrativo e Legislação Específica Direito Constitucional e Direitos Humanos Direito Civil I e Direito Empresarial I Direito Penal Direito Tributário I Contabilidade Geral Economia e Matemática Financeira



Conhecimentos Específicos Auditoria Contábil Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos Estatística Direito Tributário II Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais



Prova objetiva

A prova objetiva do concurso SEFAZ MG deve conter um total de 130 questões que serão divididas entre 80 questões de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. A primeira totaliza 80 pontos e a segunda 100, sendo divididas nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Direitos: Administrativo, constitucional, civil, penal e tributário;

Contabilidade geral;

Economia e matemática financeira.

Já os conhecimentos específicos contarão com as disciplinas de:

Auditoria contábil;

contabilidade avançada e de custos;

Estatística;

Direito tributário;

Legislação Tributária de MG.

Prova discursiva

Por sua vez, a etapa discursiva do concurso SEFAZ MG deve conter quatro questões que deverão ser respondidas em no máximo 30 linhas para cada questão. As disciplinas que serão cobradas:

Auditoria Contábil Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos Estatística Direito Tributário I e II Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais

A pontuação total é 80, sendo 20 para cada questão.