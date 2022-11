Concurso TCE PB: LIBERADO o resultado final da prova de auditor!

O concurso TCE PB ( Tribunal de Contas do Estado da Paraíba) anuncia que está liberado o resultado da prova para auditor. A Cebraspe é a banca responsável pelo certame na qual informa que o resultado final das provas para médico também foram liberadas.

Para o carreira de médico, a seleção contou apenas com uma fase, já para auditor serão outras etapas. Para carreira de auditor é preciso ter bacharelado em Direito ou em Economia, Administração ou Contabilidade com remuneração que pode ultrapassar R$ 33 mil. Já para médico, os salários iniciais são R$ 7 mil.

Etapas concurso TCE PB

As provas para o cargo de Auditor conta com quatro fases:

Objetiva;

Discursiva;

Oral;

Avaliação de Títulos.

A prova objetiva foi aplicada em 16 de outubro e abrangeu as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Informática;

Controle Externo da Administração Pública;

Legislação Específica;

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público;

Administração Pública;

Direito Administrativo;

Direito Constitucional;

Direito Financeiro;

Direito Previdenciário;

Noções de Direito Penal;

Contabilidade Pública;

Contabilidade Geral;

Auditoria;

Noções de Direito Empresarial;

Noções de Direito Tributário.

Veja o resultado clicando aqui.

A etapa discursiva do concurso TCE PB conta com prova dissertativa e prova prática. A fase dissertativa conta com duas questões discursivas com até 20 linhas cada.

Já a prova prática conta com voto (composto de relatório, proposta de deliberação e minuta de acórdão), de até 90 linhas. A pontuação máxima é 60 pontos e abordam disciplinas relacionadas no edital. A prova de títulos tem pontuação que varia a depender da especialização. Confira pontuação clicando aqui.

Último certame

O último edital para auditor foi liberado em 2018 e também teve a Cebraspe como banca. Na ocasião foram ofertadas 20 vagas mais formação de cadastro reserva.

Desses, foram nomeados 35 candidatos, sendo 30 Auditores de Contas e 05 Agentes de Documentação. O concurso TCE PB computou mais de 7 mil inscritos e contou com fases objetiva, discursiva e programa de formação.