Concurso TCE RJ: Edital publicado! Salários de R$ 35 mil; confira!

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ) anuncia que o edital do concurso TCE RJ foi publicado para o cargo de procurador. Os interessados no portal da Cebraspe, banca organizadora do certame entre os dias 03 de novembro e 02 de dezembro.

A taxa de inscrição é R$ 300 e precisa ser paga até 21 de dezembro. Membros de famílias de baixa renda; inscritos no programa Cadastro Único; doadores de sangue; convocados para trabalhar no serviço eleitoral podem solicitar isenção. A documentação comprovatória precisa ser entregue entre os dias 3 de novembro a 2 de dezembro.

Vagas concurso TCE RJ

Ao todo serão cinco vagas para procurador, sendo que duas são para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência, uma para negros e indígenas e uma para candidatos hipossuficientes. Vale lembrar que durante a validade do certame outras oportunidades poderão ser preenchidas.

Os interessados devem comprovar bacharelado em Direito e ter no mínimo três anos de atividade jurídica. Os aprovados receberão salários de R$35.462,22.

Como serão as provas?

As provas serão aplicadas no dia 05 de fevereiro de 2023. Além da etapa objetiva, o certame contará com:

Provas discursivas;

Inscrição definitiva;

Provas orais;

Avaliação de títulos.

Ao todo serão aplicadas 200 questões no concurso TCE RJ com modelo de certo e errado. As disciplinas que serão cobradas são:

Serão questões sobre Controle Externo da Administração Pública; Direito Administrativo; Direito Constitucional; Direito Civil; Direito Processual; Direito Penal; Direito Econômico; Direito Empresarial; Direito Financeiro; Direito Previdenciário; e Direito Tributário.

É importante lembrar que a prova discursiva vai acontecer em 02 de abril de 2023 em ambos turnos. A aplicação será:

Manhã : 1 peça processual e 3 questões

: 1 peça processual e 3 questões Tarde : 1 peça processual e 3 questões

Entretanto, a prova oral com arguição direta do candidato pelos integrantes das Bancas Examinadoras acerca das disciplinas constantes do conteúdo programático. A avaliação de títulos terá pontuações diferentes a depender das especializações. O prazo de validade do certame será de dois anos a depender da necessidade do órgão.

Confira o edital completo aqui.