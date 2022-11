Concurso TCM/SP foi retomado: nível médio e superior

Foi republicado o edital do concurso TCM SP (Tribunal de Contas Municipal de São Paulo). São ofertadas 107 (31 imediatas + 76 CR) oportunidades para níveis médio e superior, nos cargos de Auxiliar Técnico de Controle Externo e Auditor de Controle Externo. As inscrições poderão ser feitas no site da banca Vunesp do dia 28 de novembro ao dia 27 de dezembro de 2022.

O concurso foi originalmente lançado em 2020, mas estava paralisado devido a pandemia da Covid-19. Com a emergência de saúde pública sob controle, o edital foi republicado, com algumas alterações, conforme necessidades que surgiram na autarquia.

As provas estão previstas para os dias:

Auditor de Controle Externo: 26/02/2023

Auxiliar Técnico de Controle: 05/03/2023

Os salários iniciais podem chegar até R$ 18.829,53.

TCM/SP : Inscrições e edital

Os interessados poderão realizar suas respectivas inscrições no portal da banca Vunesp, no período de 28/11 a 27/12.

A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade exigida no cargo desejado. Veja:

Auxiliar Técnico: R$ 75,00

Auditor: R$ 120,00.

O candidato poderá solicitar isenção do pagamento do correspondente valor da taxa de inscrição, seguindo os procedimentos orientados no edital, que incluem a apresentação de Declaração de Comprovação de Renda Familiar.

Aqui poderá ser acessado o edital atualizado, bem como as demais comunicações feitas pela autarquia durante o período em que o concurso estava suspenso.

TCM/SP : Vagas ofertadas

Os cargos de auxiliar e auditor estão subdivididos em especialidades, sendo:

Nível médio

Auxiliar Técnico de Controle Externo – Suporte Administrativo: 8 vagas

Auxiliar Técnico de Controle Externo – TI: 2 vagas

Nível superior

Auditor de Controle Externo – Administração: 2 vagas imediatas e 6 vagas CR

Auditor de Controle Externo – Ciências Atuariais: 2 vagas imediatas e 2 vagas CR

Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis: 3 vagas imediatas e 19 vagas CR;

Auditor de Controle Externo – Ciências Jurídicas: 6 vagas imediatas e 15 vagas CR;

Auditor de Controle Externo – Economia: 2 vagas imediatas e 10 vagas CR;

Auditor de Controle Externo – Engenharia Civil: 2 vagas imediatas e 12 vagas CR;

Auditor de Controle Externo – Letras (Língua Portuguesa): 2 vagas imediatas e 2 vagas CR;

Auditor de Controle Externo – TI: 2 vagas imediatas e 10 vagas CR.

TCM/SP : procedimento para quem se inscreveu em 2020

Conforme dito anteriormente, o concurso foi lançado em 2020, mas teve que ser suspenso por causa da pandemia. Na época, alguns candidatos se inscreveram dentro do período de 5/3/2020 a 23/04/2020.

Além do edital, o Diário Oficial do Município de São Paulo do dia 23/11 também trouxe informações sobre os procedimentos que os candidatos já inscritos poderão adotar.

Quem se inscreveu em 2020 poderá alterar ou cancelar sua inscrição feita, seguindo as orientações:

Alterar a inscrição

O candidato que se inscreveu anteriormente e que desejar alterar a sua opção de cargo, deverá fazer o cancelamento da inscrição anterior, solicitando a devolução da taxa de inscrição, seguindo o procedimento descrito no item 3 do comunicado. Logo após, deve realizar nova inscrição para a opção desejada, no período de 28/11 a 27/12.

A inscrição também poderá ser alterada por quem desejar concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos e pardos (negros), assim como poderá alterar a inscrição a fim concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

Também poderá ser indicada necessidade de atendimento especial e/ou utilização de nome social, devendo, para tanto, observar e cumprir os procedimentos descritos nos Capítulos III, IV, V e VI do Edital de Abertura de Inscrições – Retificado.

Cancelamento da inscrição

O candidato com a inscrição efetivada em 2020 que não tenha mais interesse em participar do concurso poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição, no período das 10 horas do dia 28 de novembro de 2022 até as 23h59 do dia 27 de dezembro de 2022, devendo, para tanto:

acessar o site da Vunesp ;

fazer o login na área do candidato;

localizar o link correlato a este Concurso Público;

clicar em “Alteração de Inscrição”;

selecionar a opção “devolução de taxa de inscrição”;

preencher com os dados de quem receberá o crédito (do candidato ou de outra pessoa por ele definida): nome do titular da conta, CPF do titular da conta, número do banco, nome do banco, número da agência, número da conta e dígito, tipo de conta (corrente ou poupança);

clicar em enviar.

Conforme indicado no Diário, a taxa de devolução será feita pela VUNESP, na conta indicada pelo candidato, no prazo de 15 dias úteis.

TCM SP: qual o salário do aprovado?

Os aprovados farão jus aos seguintes salários iniciais:

Auxiliar Técnico de Controle Externo: R$ 10.317,32 (R$ 5.046,82 + R$5.270,50) ; e

Auditor de Controle Externo: R$ 18.829,53 (R$10.818,37 + R$8.011,16).

Quais os requisitos do concurso TCM SP?

Auxiliar Técnico de Controle Externo – Suporte Administrativo

Auxiliar Técnico de Controle Externo – TI Ensino Médio Completo e curso Técnico na área de TI, bem como experiência mínima de 3 anos como Desenvolvedor, Programador ou Codificador

Auditor de Controle Externo – Administração Ensino superior completo em Administração e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – Ciências Atuariais Ensino superior completo em Ciências Atuariais e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis Ensino superior completo em Ciências Contábeis e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – Ciências Jurídicas Ensino superior completo em Ciências Jurídicas e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – Economia Ensino superior completo em Economia e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – Engenharia Civil Ensino superior completo em Engenharia Civil e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – Letras (Língua Portuguesa); Ensino superior completo em Letras e registro no respectivo órgão de classe

Auditor de Controle Externo – TI Ensino superior completo em Tecnologia da Informação e experiência mínima de 3 anos na função.



TCM SP: provas e programa de formação

Os candidatos serão avaliados por meio de duas etapas, sendo a primeira:

Auxiliar Técnico de Controle Externo: prova objetiva e de redação;

Auditor de Controle Externo: prova objetiva, de redação e discursiva.

Na etapa 2, para ambos os cargos, haverá programa de formação, com aplicação de prova ao final do curso.

Como será o programa de formação?

O programa de formação será de caráter eliminatório. O curso terá duração total de 40 horas semanais, podendo ser ministrado, inclusive, aos sábados, domingos e feriados e, ainda, em período noturno.

O curso será ministrado na cidade de São Paulo pela VUNESP.

Durante o curso de formação, o candidato fará jus ao auxílio financeiro correspondente a 70% do vencimento básico do respectivo cargo.