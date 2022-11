Concurso TRT GO tem cronograma divulgado; confira data do edital

O concurso TRT GO (Tribunal Regional de Trabalho de Goiás) o edital será divulgado ainda este mês. O cronograma foi divulgado logo depois do anúncio da banca organizadora. A empresa escolhida foi a FCC – Fundação Carlos Chagas.

Por meio das redes sociais, o órgão afirmou que o edital será liberado no dia 11 de novembro. As inscrições, por sua vez, devem ser abertas no dia 14 de novembro.

As provas devem acontecem dia 12 de fevereiro de 2023 e o resultado preliminar um mês depois, 31 de março. Já o resultado definitivo para o dia 09 de maio de 2023. A banca foi definida dia 03 de novembro, por meio do Diário Oficial da União

Vagas concurso TRT GO

De acordo com informações, as áreas confirmadas para o certame:

Medicina;

Serviço Social;

Odontologia;

Estatística;

Analista em T.I;

Área administrativa

As vagas para provimento imediato deverão ser divulgadas para as seguintes áreas: Técnico Administrativo e Analista em T.I. Ambas são 2 vagas para provimento imediato mais cadastro reserva.

Vale lembrar que o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás recebeu do CSJT, em 22 de abril de 2022, a autorização para realizar um novo concurso para servidores. Contudo, as informações sobre início de estudos e liberação dos trâmites aconteceram em maio.

O órgão possui um total de 45 cargos vagos, sendo que

20 cargos vagos para Analista;

25 cargos vagos para Técnico;

As remunerações variam entre R$ 1.621,12 e R$ 5.189,71. Entretanto, os valores serão acrescidos de benefícios e gratificações. Confira a seguir:

Analista Judiciário (vencimento básico + GAJ):

Inicial: R$ 12.455,30

Final: R$ 18.701,52

Inicial: R$ 12.455,30 Final: R$ 18.701,52 Técnico Judiciário (vencimento básico + GAJ):

Inicial: R$ 7.591,37

Final: R$ 11.389,3

Benefícios

Outros benefícios atribuídos aos cargos são:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

Assistência pré-escolar: R$ 719,62

Auxílio-transporte: R$ 198,93

Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

Exames periódicos

Quando aconteceu o último certame?

O último concurso TRT GO aconteceu em 2013 e teve a FCC como banca organizadora. Foram disponibilizadas 11 vagas mais formação de cadastro reserva. Os cargos oferecidos foram:

Analista Judiciário e Técnico Judiciário em diversas áreas/especialidades.

Além da prova objetiva e discursiva, os candidatos foram submetidos a prova prática de aptidão física, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Especialidade Segurança. Para isso foi necessário a realização de um Teste de Corrida de 12 minutos, com o mínimo para aprovação de 2.400 metros para Homens e 2.000 metros para Mulheres.