Concurso UFRGS: edital LIBERADO com 159 vagas e salários de R$ 4,1 mil

O concurso UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) esta aberto! Ao todo são 159 oportunidades para nível médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de dezembro pelo site FAURGS, banca organizadora do certame. As taxas de inscrição dependem do cargo, sendo de R$ 70 para cargo de classificação C, R$ 95 cargo de classificação D e R$ 120 cargo de classificação E.

Vagas concurso UFRGS

São 159 vagas para nível médio e superior. Veja a seguir a lista dos cargos:

Nível C (nível médio): Assistente de Alunos – 04 vagas

(nível médio): – 04 vagas Nível D (nível médio profissionalizante ou médio completo, podendo ser necessário possuir curso técnico na área desejada): Técnico de Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura – 08 vagas; Técnico de Tecnologia da Informação: Sistemas de Informação – 10 vagas; Técnico em Contabilidade – 08 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Biologia – 08 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Biologia – Ênfase em Coleções Zoológicas – 01 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Física – 02 vagas; Técnico de Laboratório/Área: Geologia – 01 vaga; T écnico de Laboratório/Área: Metalurgia – 01 vaga; Técnico de Laboratório/área: Processos Fotográficos – 01 vaga; Técnico de Laboratório/Área: Química – 04 vagas; e Assistente em Administração – 89 vagas.

(nível médio profissionalizante ou médio completo, podendo ser necessário possuir curso técnico na área desejada):

Nível E (cargos de nível superior) : Administrador; Analista de Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura – 02 vagas; Analista de Tecnologia da Informação/Área: Sistemas de Informação – 02 vagas; Administrador – 04 vagas; Assistente Social – 01 vaga; Bibliotecário-Documentalista – 01 vaga; Economista – 01 vaga; Engenheiro/Área: Engenharia Civil – 1 vaga; Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga; Farmacêutico – 02 vagas; Técnico em Assuntos Educacionais – 05 vagas; Médico Veterinário/Área: pequenos animais, com ênfase em Diagnóstico por Imagem – 01 vaga; e Médico Veterinário/Área: pequenos animais, com ênfase em Clínica Médica de Felinos Domésticos – 01 vaga.

:

As remunerações iniciais levam em conta o cargo. De acordo com o edital do concurso UFRGS, os valores são:

Nível de Classificação C – R$ 1.945,07;

Nível de Classificação D – R$ 2.446,96; e

Nível de Classificação E – R$ 4.180,66.

Além disso, os aprovados receberão auxílio alimentação no valor de R$ 458.

Como serão as provas?

Os candidatos do concurso UFRGS serão submetidos a etapa objetiva, prova preambular, porém, em dias diferentes, de acordo com o curso.

As Provas Objetivas para os cargos de Nível de Classificação D e Classificação E serão aplicadas na data provável de 29 de janeiro de 2023, na cidade de Porto Alegre (RS) e/ou Região Metropolitana, com duração de 4 horas. Entretanto, os cargos de Assistente em Administração, as provas serão aplicadas em 12 de fevereiro de 2023.

Ao todo serão 60 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Gestão Pública, Ética e Legislação;

Informática e Segurança da Informação;

Raciocínio Lógico Matemático; e

Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado o candidato terá que tem um desempenho igual ou superior a 60% de acertos na prova.

Clique aqui para acessar o edital completo.