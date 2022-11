Concurso unificado de Câmaras do Piauí anuncia edital com 200 vagas; confira!

O concurso unificado de Câmaras do Piauí é uma grande oportunidade e oferece cerca de 200 vagas. Ao todo, estima-se que 30 Casas Legislativas devam participar do processo.

Há uma grande expectativa sob o edital e tudo indica que vá ser liberado ainda este ano. A banca organizadora já foi determinada pelo órgão e teve o Instituto Legatus como escolhida.

Vale lembrar que a iniciativa é da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí (Avep) que já havia afirmado sobre o prazo de manifestação as Câmaras para participar do processo.

Vagas concurso unificado de Câmaras do Piauí

De acordo com o presidente da Avep, vereador José Cardoso, após o término do prazo, será finalizado o levantamento de cargos. Espera-se que haja oportunidade para diversos níveis de escolaridade para os cargos de porteiro, auxiliar de limpeza e cargos administrativos, sendo o foco principal a carreira de controlador interno.

O vereador José Cardoso ainda citou sobre o objetivo para realização do concurso e sobre as oportunidades que serão disponibilizadas: “Cada câmara vai definir os cargos, mas é importante ressaltar que o objetivo desse concurso é a contratação de controlador interno, que é obrigação e existe recomendação do Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, porque são vagas que devem ser preenchidas por funcionários efetivos com rodízio de dois anos, mas algumas câmaras não seguem isso, o que gera problemas com o TCE”.

O concurso unificado de Câmaras do Piauí disponibiliza de um único edital e distribui as vagas conforme necessidade das Câmaras. Sendo assim, permite que as Casas Legislativas não precisem se preocupar com o orçamento para a contratação dos serviços, dificuldade que a maioria das câmaras vinham enfrentando, revela o presidente da Avep. As provas serão aplicadas no mesmo dia nas regiões.

Concurso Câmara Teresina PI

O certame da capital deve acontecer em 2023 e não deve entrar no concurso unificado de Câmaras do Piauí citado. O vereador José Alencar citou sobre o concurso: “Nós montamos uma equipe aí, acredito, embora já esteja encerrando o nosso mandato, mas acredito que deixarei já tudo pronto para um próximo concurso no próximo ano”.

O concurso foi aprovado em julho por meio do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do Estado. São um total de 18 vagas para os seguintes cargos: técnico legislativo, fotógrafo, jornalista e das áreas Administrativa, Contábil e de Tecnologia.

Vale lembrar que além disso, outros cargos poderão ser oferecidos, levando em fala que não foram inseridos no edital anterior, podendo ter quadro deficitário de servidores. São eles: assistente técnico legislativo (nível médio) e administrador, contador e comunicador social (superior).