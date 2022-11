Concursos Administrativos: 1.200 vagas para nível médio e salários de R$ 10 mil

Os concursos administrativos ofertam vagas em todo o país. Ao todo são 1.200 para nível médio e carreiras de agente e assistente administrativo.

A seguir listamos alguns concursos públicos com vagas abertas para área. Veja as oportunidades abaixo.

Concursos Administrativos abertos

Os certames são em todo o país. A seguir listamos as oportunidades com informações sobre salários, carga horária e muito mais.

Região Nordeste

Na região nordeste, a UFPB, na Paraíba oferta o total de 92 vagas para diversos níveis de escolaridade. São 75 vagas para nível média.

Os interessados poderão se inscrever pelo site IBFC, banca organizadora, até o dia 06 de dezembro. É preciso pagar uma taxa de R$ 100. Já as provas objetivas estão marcadas para 05 de fevereiro. Os ganhos iniciais de R$2.446,96 e a jornada de trabalho é equivalente a 40 horas semanais.

Região Sul

Entre os destaques existentes dos concursos administrativos abertos, as oportunidades são para o município de Maringá no Paraná e na UFRGS. Neste último, há oferta de 159 vagas para técnico-administrativos, sendo 89 para o cargo de assistente em administração.

Para concorrer, os candidatos devem ter o nível médio completo. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$2.904,96.

As inscrições estão abertas até 15 de dezembro pelo site da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS) . Com taxa de R$ 95 e pode ser paga até 05 de janeiro. As provas estão marcadas para 12 de fevereiro de 2023.

Em Maringá, os interessados poderão se inscrever pelo portal UNIFIL. os aprovados terão ganhos de R$2.110,72, além do vale-alimentação de R$430,65, até 12 de janeiro. Ao todo são oferecidas 15 vagas. A taxa é R$ 80 e as provas estão marcadas para 22 de janeiro.

Região Sudeste

O certame do TCM de São Paulo é um dos mais requisitados. Ao todo são 08 vagas para o cargo de auxiliar técnico de controle externo – suporte administrativo. Os interessados devem ter o nível médio completo.

A remuneração é atrativa, acima de R$ 10 mil e as inscrições são recebidas pela Fundação Vunesp até o dia 27 de dezembro. A taxa é R$ 75 e as provas estão marcadas para 05 de março de 2023.

Em Petrópolis, Rio de Janeiro, a inscrições também estão abertas. Ao todo são 55 vagas para nível médio, assistente administrativo. As inscrições serão abertas dia 28 de novembro e poderão ser realizadas até dia 8 de Janeiro. A taxa é R$ 75 .