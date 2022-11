Concursos Pará: edital em dezembro; 747 vagas; confira cargos

Foram confirmados pela vice-governadora, ex-secretária Hana Ghassan, a liberação de cinco editais de concursos Pará. Ao todo serão 747 vagas. Tudo indica que as oportunidades são para nível médio e superior, contudo, os cargos ainda não foram confirmados.

Há expectativa de oportunidades levando em conta os seguintes órgãos:

Hospital Ophir Loyola (HOL) – 121 vagas ;

; Santa Casa Misericórdia – 250 vagas ;

; Hospital das Clínicas Gaspar Vianna – 219 vagas ;

; Semas – 136 vagas ;

; Igeprev – 21 vagas.

Sobre a confirmação dos editais, Hana disse: “São ótimas notícias para os concurseiros. Vamos ter muitas vagas para quem pretende se tornar um servidor público como nós”. Vale lembrar que apesar de não ter data estabelecida, os órgãos acima estão com preparativos avançados.

Mais concursos Pará

É importante lembrar que outros concursos Pará podem estar no rol de editais liberados, 2 deles são o Sespa e o Fasepa. Isso porque o primeiro já tem banca e contrato assinado com o Instituto Consulplan, jáo Fasepa vai ter a Cetap como organizadora.

Ainda sobre os certames, Ghassan disse: “O cumprimento do nosso cronograma para a realização de concursos públicos na área da saúde reafirma o nosso comprometimento para com a população, como as pessoas que carecem de atendimento mais humanizado, assim como para quem almeja ingressar na atividade pública na área administrativa também. Estamos na expectativa de ofertar o quantitativo de 905 vagas para saúde no Estado“.

Vale lembrar que a Seplad também confirmou que as cidades que receberão as provas do concurso Fasepa 2022 serão: Altamira, Belém, Itaituba , Marabá, Redenção e Santarém .

Também há promessa para liberação dos editais na área da saúde. “A área da saúde merece a nossa devida atenção com investimentos, e seguimos trabalhando de forma diligente para que todos tenham, cada vez mais, acesso a serviços de qualidade. A realização do concurso público faz parte da soma de ações da atual gestão, que busca mecanismos de avanços para a área. Estamos trabalhando para que em breve iniciem os processos licitatórios dos certames”, afirmou a vice-governadora.

A lista dos concursos que tendem a ser liberados no primeiro semestre de 2023 são:

Sespa;

Fasepa;

Sedop;

AGTRAN;

Imetro;

Polícia Civil;

Polícia Científica;

Seduc.

É importante destacar que a confirmação foi dada por meio das redes sociais do governo do estado do Pará.