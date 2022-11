Concursos Policiais: quais as matérias que mais caem?

Os concursos policiais estão no topo dos mais esperados pelos concurseiros. Com isso, aumenta-se a procura sobre como estudar e quais as matérias que mais caem.

Por isso, fizemos alguns levantamentos sobre as disciplinas mais frequentes e cobradas nos processos seletivos. O ciclo inicial de matérias básicas são:

Português

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Extravagante

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Vale lembrar que os editais dos concursos cobrados tem matérias cada vez mais amplas. Outras disciplinas que são cobradas são atualidades e direitos humanos. Alguns certames da polícia militar tendem a cobrar história e geografia do local.

Já no concurso para Polícia Federal, os especialistas disseram que houveram mudanças contínuas em relações aos editais anteriores. Atualmente, há cobrança de Tecnologia da Informação e Contabilidade Geral.

Quais matérias mais importantes dos concursos policiais?

Apesar da necessidade de estudar todas as matérias de modo em geral, os professores pontuam as três disciplinas mais importantes e com maior peso nas provas. São elas:

Direito Penal;

Processo Penal;

Direito Administrativo.

A disciplina de Direito Penal engloba uma boa parte das atividades praticas do cargo, eis o motivo de ser tão importante. Vale lembrar que aspectos relativos à Teoria do Crime, aplicação da Lei Penal e diversos crimes contra a administração pública precisam ter uma atenção toda especial. Detalhes sobre tipificação do crime, modalidade de punição e tempo de detenção são outros aspectos importantes.

O estudo de Processo Penal também é uma das disciplinas fundamentais ao concurseiro. Por constituir um dos pilares para a carreira é importante estudar assuntos sobre prisões, inquérito penal e ação penal. Vale lembrar que questões sobre habeas corpus, inquérito social e provas.

Por fim e não menos importante é a disciplina de Direito Administrativo. Essa é a parte técnica da ação policial. Nessa temática, assuntos como Administração Pública, atos administrativos, esferas dos agentes públicos e poderes da Administração Pública são cobrados nos concursos policiais.

Questões como uso e abuso, excesso e desvio são comuns nos certames. Nos concursos voltados a Polícia Federal, por exemplo, podem cair questões sobre o regime jurídico dos servidores e organização da administração, além de perguntas diretas sobre cargos, e atividades desenvolvidas por cada setor.

Vale lembrar que assuntos sobre Direito Constitucional, Legislação Penal Extravagante e Economia também são recorrentes. É importante destacar que áreas do conhecimento mais básicas, como Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades correspondem a quase 40% das provas atualmente.