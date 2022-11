Concursos Públicos: editais ofertam mais de 30 mil vagas; iniciais de R$ 35,5 mil!

Tem vários concursos públicos com editais abertos e muitas oportunidades aos concurseiros. Ao todo são mais de 30 mil vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As vagas são para todo o país, com destaque para São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.

É importante lembrar que no se refere ao quantitativo de oportunidades, as maiores quantidades de vagas estão nos estados de São Paulo (6.988), Minas Gerais (4.786), Bahia (3.178), Distrito Federal (2.943) e em Goiás (2.767), porém há oportunidades para outros estados.

Atualmente, a seleção que oferta mais vagas é o da PM SP (Polícia Militar de São Paulo). Ao todo são 2.700 vagas para carreira de soldado. Os interessados precisam seguir os requisitos do certame:

Ensino médio completo;

Ter entre 17 e 30 anos de idade;

Altura mínima de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres; e

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo menos, na categoria “B”

Além disso, os ganhos iniciais são de R$ 3.875,27.

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CPS SP) está com vagas abertas. Ao todo são 1.120 oportunidades com salários de 4.737,56. Vale lembrar que as inscrições seguem abertas até 12 de dezembro.

Maiores salários dos concursos públicos

A estabilidade é um fator predominante no momento da escolha dos concursos. Várias regiões disponibilizam vagas com excelentes salários. As melhores oportunidades são para carreira de tribunais. Um exemplo disso são:

Concurso TCE RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) para procurador e concurso TCE ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) para conselheiro substituto. Os salários são, respectivamente, de R$ 35.462,22 e R$ 33.689,11.

O concurso do Ministério Público do Amazonas também está entre os mais escolhidos. A carreira é para promotor de Justiça substituto e as remunerações iniciais são de R$ 32.004,66. Para isso, é preciso ter diploma superior de Direito e experiência mínima, após a graduação, de três anos em atividade jurídica.

Mais vagas abertas

Mais oportunidades foram abertas. Confira os cargos assim como pretensão salarial das vagas:

Concurso MP RR (Ministério Público de Roraima): Tem 7 vagas e salário de R$ 28.724,40;

(Ministério Público de Roraima): Tem 7 e salário de R$ 28.724,40; Concurso DPE RO (Defensoria Pública do Estado de Rondônia): 5 vagas e salários iniciais de R$ 24.221,00;

(Defensoria Pública do Estado de Rondônia): 5 vagas e salários iniciais de R$ 24.221,00; Concurso Prefeitura de Itaverava MG : 135 vagas mais salário de até R$ 14.954,51;

: 135 vagas mais salário de até R$ 14.954,51; Concurso FERSB (Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru): 3 vagas mais ganhos iniciais de até R$ 14.027,00;

(Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru): 3 vagas mais ganhos iniciais de até R$ 14.027,00; Concurso Same de Francisco Morato (Serviço de Assistência Médica): 73 vagas e salário inicial de até R$ 13.906,55;

(Serviço de Assistência Médica): 73 vagas e salário inicial de até R$ 13.906,55; Concurso da GuarujáPrev : 12 vagas e salário inicial de até R$ 13.705,00;

: 12 vagas e salário inicial de até R$ 13.705,00; Concurso do TCE ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo): 20 vagas para auditor interno e salário inicial de R$ 13.700,86;

(Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo): 20 vagas para auditor interno e salário inicial de R$ 13.700,86; Concurso Prefeitura de Americana SP : 298 vagas e ganhos iniciais de R$ 13.419,00;

: 298 vagas e ganhos iniciais de R$ 13.419,00; Concurso da Prefeitura de Jundiaí : 7 vagas e salário de até R$ 13.372,00;

: 7 vagas e salário de até R$ 13.372,00; Concurso Prefeitura de Mutum MG: 195 vagas mais salário de até R$ 13 mil