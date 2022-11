Concursos Saúde: Confira os editais com inscrições abertas

Os concursos Saúde estão entre os mais escolhidos pelos concurseiros. Os editais contabilizam mais de 3 mil oportunidades com inscrições abertas.

Vale lembrar que as vagas abrigam diversas especialidades e escolaridades e órgãos como hospitais, prefeituras, residências e fundações. Confira!

Concursos Saúde – hospitais

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – Hemope- anuncia que estão abertas 92 vagas com cargos para assistente, médio e técnico. O Instituto Avalia é a banca organizadora. Os salários podem chegar a R$ 11 mil e as inscrições podem ser feitas até 14 de novembro com provas para 11 de dezembro.

Residência Hospital do Amor

A Consesp é a banca organizadora com vários cargos. Ao todo são 44 vagas e as inscrições podem ser feitas até 20 de novembro. As provas estão marcadas pra 04 de dezembro e os salários superior a R$ 4 mil.

O Hospital Risoleta Tolentino Neves em Minas Gerais oferta o total de 260 vagas para diversos cargos. As inscrições poderão ser feitas até 05 de dezembro e provas para 12 de fevereiro de 2023. Os salários podem chegar a R$ 17 mil. A Idecan é a banca responsável e local de inscrições.

O certame oferta 98 vagas para diversos cargos. A Quadrix é a banca responsável e a inscrição poderá ser feita até 07 de dezembro. As provas estão marcadas para 22 de janeiro de 2023. Os salários podem chegar próximo a R$ 4 mil estando na lista dos concursos Saúde mais procurados.

Certames municipais

Confira a lista de oportunidades dos concursos Saúde:

Concurso Sorocaba Saúde (SP)

A Vunesp é a banca organizadora. Os interessados podem se inscrever até 16 de novembro e as provas aplicadas em 22 de janeiro de 2023. Ao todo são 61 vagas para diversos cargos e salários que podem chegar a R$ 9 mil!

Concurso Piracicaba Saúde (SP)

A banca organizadora é a Vunesp e permite inscrições até 17 de novembro. As provas marcadas para 22 de janeiro. Ao todo são 27 vagas para vários cargos. As remunerações iniciais são de quase R$ 4 mil.

Concurso Marechal Deodoro Saúde (AL)

As inscrições poderão ser feitas até 18 de novembro pelo portal Fundepes, banca organizadora. As provas estão marcadas para 16 de abril de 2023. Ao todo são 191 vagas para diversos cargos e salários até R$ 3,4 mil.

Concurso SMS Cuiabá (MT)

Ao todo são mais de 2.100 vagas mais cadastro reserva. São vários cargos com salários que podem ultrapassar R$ 10 mil. Os interessados poderão se inscrever até 21 de novembro de 2022 com provas para 29 de janeiro. A IBFC é a banca organizadora e local de inscrição.