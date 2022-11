Confira a agenda cultural de eventos LGBTQIAPN+ de 25 a 27/11

Foto: Reprodução

Neste final de semana, o Afropunk é o grande destaque da agenda de eventos LGBTQIAPN+. Entretanto, outros eventos como Kalor e o HI-TECH também acontecem na capital baiana. Se liga na agenda:

Sexta-feira, 25 de novembro

Com Tiri e a DJ Libreana, o evento promete agitar, ferver e borbulhar o espaço da Eco Square.

Quando? Sexta-feira (25), às 20h

Onde? Eco Square – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 348, Rio Vermelho

Quanto? R$ 30,00 Ingressos no Sympla

Em sua primeira edição, a noite é para quem curte EDM. Na line-up estão os artistas locais Fred Sampaio, Karmaleoa, Kimehra, Paula Rocha e Right And Dangerous

Quando? Sexta-feira (25), às 22h

Onde? San Sebastian – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 488, Rio Vermelho

Quanto? Gratuito Reserva do ingresso no Sympla

Sábado, 26 de novembro

No primeiro dia do evento se apresentam Emicida, Margareth Menezes convida Didá, Liniker, Psirico, Black Pantera, Masego (EUA), Baile Favellê, Yan Cloud, Nic Dias, Paulilo Paredão, Performance Radiante com DJ Tamy, Áurea Semiseria e VJ Gabir.

Quando? Sábado (26), às 18h

Onde? Parque de Exposições – Av. Luís Viana Filho, 1590, Paralela

Quanto? A partir de R$ 90,00 Ingressos no Sympla

Domingo, 27 de novembro

No segundo e último dia do evento, fecham a programação do Afropunk Bahia Baco Exu do Blues, Ludmilla, ÀttóxxÁ feat. Karol Conká, Mart’nália e Larissa Luz convidam Nelson Rufino, Dawer X Damper (Colômbia), A Dama feat. MC Carol, Ministereo Público, Young Piva, N.I.N.A., Rayssa Dias, Performance Radiante com DJ Tamy, Áurea Semiseria e VJ Gabiru.

Quando? Domingo (27), às 18h

Onde? Parque de Exposições – Av. Luís Viana Filho, 1590, Paralela

Quanto? A partir de R$ 90,00 Ingressos no Sym

