Confira a data da última parcela do VALE GÁS EM DOBRO

Os beneficiários do Vale-Gás receberão o pagamento da próxima parcela em poucos dias. O benefício é liberado pelo governo federal com o objetivo de ajudar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

É importante destacar que o Vale-Gás está sendo disponibilizado em dobro, no valor de R$ 112, e terá apenas mais uma parcela liberada neste ano, que será paga a partir do dia 12 de dezembro.

Embora o programa esteja liberando o valor mais elevado, é válido destacar que, a partir de 2023, a previsão é que o pagamento do benefício volte ao habitual.

Próximo pagamento do Vale-Gás

A princípio, a apuração dos preços do gás de cozinha é realizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A agência divulga mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP e, a partir disso, o valor do benefício é definido.

É importante ressaltar que o pagamento do Vale-Gás é liberado a cada 2 meses, com um valor que corresponde a 50% do preço médio nacional do botijão de gás. Todavia, atualmente o benefício está sendo liberado em dobro, no valor de R$ 112,00.

Os repasses do benefício ocorrem juntamente com os pagamentos do Auxílio Brasil. Além disso, o cronograma é definido de acordo com Número de Identificação Social (NIS). Portanto, confira o calendário de pagamentos de dezembro.

Calendário do Vale-Gás de dezembro

Inscritos NIS Data do pagamento NIS de final 1 12 de dezembro NIS de final 2 13 de dezembro NIS de final 3 14 de dezembro NIS de final 4 15 de dezembro NIS de final 5 16 de dezembro NIS de final 6 19 de dezembro NIS de final 7 20 de dezembro NIS de final 8 21 de dezembro NIS de final 9 22 de dezembro NIS de final 0 23 de dezembro

Quem tem direito ao pagamento do Vale-Gás?

De acordo com as regras, o vale-gás nacional é destinado à família que possui uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Portanto, quem recebe acima deste nível, não será considerado.

Ainda, é importante que o cidadão tenha uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Lembrando que, de acordo com o projeto do benefício, as mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia, também têm direito ao recebimento do saldo.

Como se inscrever no Vale-Gás?

Para receber o vale-gás não é necessário fazer inscrição. Isso porque, assim como o Auxílio Brasil, o benefício é liberado para as famílias em situação de vulnerabilidade, que já estão inscritas no CadÚnico.

Dessa forma, para receber os valores, o interessado deve comparecer à um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a inscrição do CadÚnico, caso ainda não possua cadastro. No entanto, é importante salientar que a inscrição no Cadastro Único não é garantia de recebimento do programa.

De acordo com informações do governo, a prioridade para o pagamento é para mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica.