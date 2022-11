Confira a lista de jogadores convocados para seleção brasileira

Foto: Reprodução

Os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022 foram anunciados nesta segunda-feira (7) pelo técnico Tite. Os atletas convocados se apresentarão no dia 14 de novembro para iniciar a preparação para o Mundial.

Confira a lista de convocados:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevillhas)

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Westham)

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (New Castle)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e a grande final será no dia 18 de dezembro. O primeiro jogo do Brasil será 24 de novembro contra a Sérvia, às 16h.

