Confira Agenda Cultural de 14 a 20 de novembro e programa-se

Foto: Divulgação/ Rafa Mattei

Nesta semana, a capital baiana sedia diversos eventos que vão do teatro até shows, atendendo os mais diversos gostos e bolsos. Confira Agenda Cultural da semana:

Exposição Imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Foto: Victoria Dowling/iBahia

Para conhecer ainda mais a história da artista, uma visita à exposição imersiva sobre Frida Kahlo, em cartaz no Salvador Shopping, em Salvador, é uma parada obrigatória. Pela primeira vez no Brasil, a mostra internacional “Frida Kahlo- A Vida de Um ícone” é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Quando? Até 4 de dezembro – segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Onde? Salvador Shopping

Quanto? Segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Segunda-feira, 14 de novembro

Quando? Segunda-feira (14), às 20h

Onde? Eco Square, Rio Vermelho

Quanto? R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); Ingressos no Sympla

O cantor Pedro Pondé invade mais uma vez o BomBar Rv para uma apresentação do show “Rolé pela City”, evento que propõe um encontro de maior proximidade do artista com o público.

Quando? Segunda-feira (14), às 22h

Onde? BomBar RV, Rio Vermelho

Quanto? R$ 20 (inteira); Ingressos no Sympla

Terça-feira, 15 de novembro

A festa Pagogin comemora 3 anos de existência em grande estilo com uma grande roda de samba, ou melhor, de pagodinho, desta vez no Trapiche Barnabé. A programação contará com discotecagem dos DJs LA e Keko e apresentação da banda Só Na Paquera, com repertório repleto de pagode e partido alto.

Quando? Terça-feira (15), às 16h

Onde? Trapiche Barnabé,

Quanto? R$ 70 (inteira); Ingressos no Sympla

Quarta-feira, 16 de novembro

Gravação do DVD Thiago Aquino

O cartão postal da capital baiana foi o cenário escolhido por Thiago Aquino para registrar um passo importante da carreira, a gravação de um novo DVD. Para o show, o feirense irá receber grandes nomes da música na atualidade, como Ivete Sangalo, Léo Santana, João Gomes, Mari Fernandez e outros, em uma apresentação gratuita e aberta ao público.

Quando? Quarta-feira (16), às 16h

Onde? Farol da Barra

Quanto? Gratuito

Foto: Reprodução/ Instagram

Quinta-feira, 17 de novembro

Ilê Aiyê recebe Luedji Luna, Margareth Menezes e Bando de Teatro Olodum

O bloco afro Ilê Aiyê recebe as cantoras Luedji Luna e Margareth Menezes em show especial na capital baiana, para marcar as celebrações em torno no Novembro Negro. O show contará ainda com a participação do Bando de Teatro Olodum.

Quando? Quinta-feira (17), às 19h

Onde? Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto? R$ 1; Ingressos no TCA

EDGAR toca “ULTRALEVE” no Bombar

O cantor Edgar, considerado uma das vozes mais contundentes do rap nacional, fará no BomBar o show do seu ultimo trabalho ‘Ultraleve’, descrito pelo artista como ‘uma maniçoba poética’, que apresenta para o público ambiências sonoras, ora irônicas ora melancólicas, mas sempre enérgicas.

Quando? Quinta (17) às 22h30

Onde? BomBar Rv, Rio Vermelho

Quanto? R$ 20; Ingressos no Sympla

Sexta-feira, 18 de novembro

Festival Afrofuturismo Ano IV

Quando? Sexta-feira (18) e sábado (19)

Onde? Teatro Gregório de Matos

Quanto? R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); Ingressos no Sympla

Roda de Samba do Botequim – Mês da Consciência Negra

Quando? Sexta-feira (18), às 21h

Onde? Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Quanto? R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); Ingressos no Sympla

Foto: Divulgação

Show Padre Fábio de Mello

O Padre Fábio de Mello desembarca em Salvador com a turnê do novo espetáculo ‘Este Sou Eu’, para cantar e falar de amor, fé, esperança, amizade e paz. O projeto reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical.

Quando? Sexta (18), às 18h

Onde? Concha Acústica, Campo Grande

Quanto? R$ 75 (meia pista) e R$ 150 (inteira pista); R$ 150 (camarote meia ) e R$ 300 (camarote inteira) Ingressos no Sympla

No clima dos ensaios de verão, o Cortejo Afro apresentará na Casa Rosa um show especial com um repertório recheado de composiçoes da Banda como Ajeumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público.

Quando? Sexta (18) às 21h

Onde? Casa Rosa, Rio Vermelho

Quanto? R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) Ingressos no Sympla

Sábado, 19 de novembro

O Sol em Escorpião vai deixar a festa Komboza no Veneno, e para animar o evento foi montado um verdadeiro time formado por DJ Libre Ana, Afeira e Enio |X|.

Quando? Sábado (19), às 16h20

Onde? R. Democrata

Quanto? R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira); Ingressos no Sympla

Noite Cultural – Maracatu Ventos de Ouro e Nação do Maracatu Porto RJ (PE)

Na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, a Noite Cultural celebra a força da ancestralidade e do legado do povo negro brasileiro, com muita música através do maracatu, que representa história de luta, religiosidade, resistência do povo negro.

Quando? Sábado (19), às 20h

Onde? BomBar RV, Rio Vermelho

Quanto? R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); Ingressos no Sympla

Foto: Divulgação

Pizro Salvador com Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Vitor Fernandes e Marcynho Sensação

A festa Pizro, que roda o país, desembarca na capital baiana com alguns dos principais nomes do gênero para uma apresentação especial. Na edição soteropolitana da esta, o público poderá acompanhar os shows de João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Marcynho Sensação.

Quando? Sábado (19), às 19h

Onde? Arena Fonte Nova

Quanto? R$ 65 (meia pista) e R$ 130 (inteira pista); R$ 240 (open bar); R$ 130 (área vip) Ingressos no Bora Tickets

República do Reggae O Retorno

Após dois anos de pausa, o Festival República do Reggae volta a acontecer em Salvador com uma edição especial de retorno. Para a festa, que em 2022 completa 16 edições, foram convocados grandes nomes do reggae nacional e internacional como Nkulee Dube, Duane Stephenson The Itals, Edy Vox, Ponto de Equilíbrio, Dezarie, Nengo Vieira, Edson Gomes e Israel Vibration.

Quando? Sábado (19), às 20h

Onde? Wet Salvaor, Paralela

Quanto? R$ 80 (meia pista) e R$ 176 (inteira pista); R$ 140 (lounge); Ingressos no Bora Tickets

Domingo, 20 de novembro

Biergarten com Filhos de Jorge

Quando? Domingo (20), às 16h

Onde? Trapiche Barnabé

Quanto? R$ 90; Ingressos no Sympla

IZA – Consciência Negra

A cantora IZA traz um show especial para a capital baiana em celebração ao Dia da Consciência Negra. Na apresentação, a artista traz seus maiores hits como “Talismã”, “Pesadão”, “Ginga”, além das novas músicas que compõem o EP “Três”: “Mole”, “Droga” e “Mó Paz”.

Quando? Domingo (20), às 18h

Onde? Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto? R$ 140 (inteira); R$ 70 (meia); Ingressos no Sympla

Outros eventos

Árcade – Versos para Olhar o Tempo

A peça teatral “Árcade”, montagem solo, protagonizada pelo autor, roteirista e diretor premiado Daniel Arcades, traz para o público um passeio poético pelas diversas visões acerca do tempo na contemporaneidade e da busca incessante pela ideia de que a vida deve ser cada vez mais prática para não perdemos tempo.

Quando? Sexta (18) e sábado (19) às 20h; Domingo (20), às 19h

Onde? Concha Acústica, Campo Grande

Quanto? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Ingressos no Sympla

