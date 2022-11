Confira as arações e horários do AFROPUNK Bahia neste domingo

Foto: Montagem/Divulgação

O AFROPUNK Bahia 2022 irá reunir mais de 15 artistas no Parque de Exposições, em Salvador, neste domingo (27). A primeira apresentação está prevista para as 18h e o evento segue até a madrugada de segunda-feira (28).

Entre as atrações do dia, estão Mart’nália, Karol Conká, N.I.N.A, Baco Exu do Blues e Ludmilla. Assim como no sábado, os artistas estrão divididos entre os palcos Agô e Gira. O público terá acesso aos dois. O último show está previsto para começar às 2h50.

Os ingressos para o evento seguem à venda. Há possibilidade de curtir o festival na arena e também no lounge. Para saber sobre preços e condições, é só acessar a página do evento Sympla. Confira abaixo a ordem das atrações e onde cada uma se apresentará.

Ordem dos shows

PALCO AGÔ

18h – DJ Tamy

20h05 – Young Piva

21h35 – Performance Radiante

23h – N.I.N.A

00h40 – Rayssa Dias

02h15 – Ministereo Público

PALCO GIRA

19h05 – Mart’nália + Larissa Luz + Nelson Rufino

20h35 – Dawer X Damper

21h55 – Baco Exu do Blues

23h35 – Ludmilla

01h10 – Attooxxá e Karol Conká

02H50 – A Dama e MC Carol

Leia mais sobre Afropunk Bahia 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.