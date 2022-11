Confira as inspirações para os looks do AFROPUNK Bahia

Foto: Alan Oliveira/ iBahia

Reforçar a ancestralidade, dar espaço para uma versão de si que vive guardada no dia a dia ou até mesmo combinar com o clima “louco” de Salvador. Essas são algumas das inspirações de look para curtir o AFROPUNK Bahia, que acontece neste final de semana na capital baiana.

Há quem goste de ousar para aproveitar a pompa do evento. Para Eliade Tavares de 26 anos, o momento pede uma extravazada. Em conversa com o iBahia a jovem, que apostou no branco e demonstra conforto na escolha, com um macacão, deu o toque especial com cores no cabelo.

“São inspirações das coisas que eu gosto, mas acho que tenho a oportunidade de extrapolar, de fazer aquele mais que não pode fazer no dia a dia. Dar uma exagerada naquilo que eu faria no dia a dia.”

Foto: Alan Oliveira/ iBahia

Já para Michele Santos, de 28 anos a oportunidade proporcionada pelo AFROPUNK foi de reforçar sua ligação ancestral e valorizar o que vem da cidade. “Me inspirei nas cores da África e quis valorizar a cultura artesanal, valorizar as pessoas que trabalham com peças feito a mão”.

Foto: Alan Oliveira/ iBahia

Para Yago Chagas, o que ditou o tom de sua moda foi a previsão dada pelo ClimaTempo. O tempo chuvoso que atinge a capital desde a quinta-feira (24), fez com que o jovem de 24 anos decidisse se vestir para o inverno faltando menos de um mês para o verão.

Foto: Alan Oliveira/ iBahia

“Quando eu monto meus looks eu penso muito no mood que estou vivendo, e sempre que está chovendo eu me sinto muito ‘Vivo na Sibéria’, então fui catando no meu guarda-roupa tudo que eu já tinha e fui montando. “O dia está frio e eu estou frio igual”, botei muitas joias para parecer que eu sou a própria chuva, botei um cropped, uma saia, algumas gotinhas e na cabeça uma pantufa”, brincou.

*Com informações do repórter Alan Oliveira

