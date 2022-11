Confira as promoções de Black Friday no aplicativo

No mês de novembro os consumidores podem aproveitar as promoções da Black Friday que já estão sendo disponibilizadas no Shopping do Nubank. O marketplace do banco digital lançado em novembro de 2021 pela instituição garante diversos descontos e até mesmo um cashback adicional para clientes.

A previsão é de que os descontos em mais de 100 lojas parceiras se mantenham até o dia 28 deste mês. De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, os descontos podem chegar a até 50% e o cashback no marketplace será de 20%. Vale lembrar que o cashback pode ser usado pelos clientes do Nubank da forma que desejarem.

O marketplace do Nubank conta com a parceria de grandes varejistas como as lojas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza e Shopee. Além disso, empresas de moda e beleza também podem ser acessadas pelo aplicativo como: Arezzo, Avon, Eudora, Boticário, entre outras.

Sobre o Shopping do Nubank

O marketplace criado pelo Nubank permite que os clientes da instituição realizem compras de forma totalmente segura e simples. Sendo assim, é possível comprar produtos e serviços de diversos setores como games, moda, viagens e ainda garantir cupons e cashback. De acordo com o banco digital, entre os meses de janeiro a setembro de 2022, mais de R$ 1 bilhão em vendas foram movimentadas na plataforma marketplace.

Para acessar o serviço é preciso clicar em “Shopping” localizado no canto inferior do aplicativo e selecionar a loja ou marca desejada. Desse modo, quando aparecer a mensagem “Indo para a loja” será preciso selecionar a opção “Continuar para loja”.

Por fim, o cliente será direcionado para o site da loja onde deverá selecionar dos produtos e concluir a operação. Vale lembrar que apesar de ser possível iniciar a compra pelo Nubank, a venda é realizada pela loja parceira. No entanto, o banco digital garante vantagens exclusivas para seus usuários.

A Black Friday de 2022

A Black Friday é um evento comercial criado nos Estados Unidos que vem ganhando cada vez mais espaço ao redor do mundo. No Brasil, a data já é considerada uma das mais importantes do comércio por atrair milhares de consumidores. Apesar dos últimos dois anos terem sido um pouco mais difíceis para a população, a expectativa é que essa Black Friday seja bastante movimentada.

“Depois de dois anos consecutivos impactada pela pandemia, a Black Friday de 2022 promete aquecer o mercado, e espera uma alta de 29% na intenção de compras em relação ao ano anterior. Os dados são do Instituto Ipsos, em uma pesquisa encomendada pelo Google, e mostram que os brasileiros estão mais dispostos a consumir durante o evento promocional”, disse o Nubank em seu blog.

O Nubank ainda aconselha que os consumidores pesquisem os valores de produtos desejados em diversas lojas. De acordo com o banco digital, algumas ferramentas podem auxiliar na busca pelo melhor preço como o Zoom, Buscapé, JáCotei, Promobit e Google Shopping. “Quem pretende comprar na Black Friday pode acompanhar as variações ao longo dos dias e as vantagens daquele produto ou serviço, como a porcentagem do desconto, as condições de parcelamento, o frete e se há cashback, por exemplo”, diz a instituição.