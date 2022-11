Confira como foi o primeiro dia do AFROPUNK Bahia

Foto: Alan Oliveira/ iBahia

A chuva não foi capaz de apagar a animação do público que foi curtir o primeiro dia do Festival AFROPUNK Bahia, que acontece neste sábado (26), no Parque de Exposições em Salvador.

Neste primeiro dia, 13 atrações se apresentaram nos palcos AGÔ e Gira. Na grade, artistas locais como Yan Cloud, Paulilo PAredão, Margareth Menezes e Banda Didá, artistas nacionais como Liniker, Emicida e Black Pantera e a atração internacional Masego.

Com a promessa de oferecer uma experiência, o AFROPUNK Bahia tem como proposta exaltar a cultura negra amplificando a força do encontro de ritmos, vivências e culturas. Confira fotos do primeiro dia de festa:

