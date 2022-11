Confira composições de Brown sucesso na voz de outros artistas

Foto: Victor Pollak

A música parece vir fácil para Antônio Carlos Santos de Freitas ou melhor dizendo, Carlinhos Brown. Ícone da música brasileira, mas que antes de representar todo o país, já levava o nome da Bahia em suas canções, mesmo que elas não sejam interpretadas por ele.

Com mais de 800 canções registradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o talento do Cacique não ficaria restrito apenas a sua voz. Compositor de mão cheia, Carlinhos Brown tem grandes sucessos nas vozes de artistas dos mais variados ritmos.

É pouco provável que você não tenha ouvido uma música de Brown sendo cantada por outro artista. Porém, é possível que você não tinha conhecimento do toque do mestre naquela canção. Em comemoração aos 60 anos do artista, o iBahia traz uma lista com 10 sucessos compostos por Brown que reverberaram no país na voz de outros grandes artistas.

Na Estrada: sucesso na voz de Marisa Monte, Na Estrada foi lançada pela artista carioca em 1994 no álbum ‘Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão’, e é uma parceria do baiano com Nando Reis e com a prória Marissa.

Selva Branca: um dos maiores hits da banda Chiclete com Banana, a canção em parceria com Vevé Calasans, foi lançada em 1987 no CD ‘Fé Brasileira’.

Vumbora Amar: outro grande sucesso do grupo comandado por Bell Marques teve o dedo de Carlinhos Brown. A canção foi lançada no disco ‘Classificados’ de 1991 e assim como ‘Selva Branca’ consegue levantar uma multidão Brasil afora.

Aguarte Agora: na discografia de Gal Costa, o nome de Carlinhos Brown é marcado por uma colaboração no 26º álbum da cantora. O conterrâneo da artista, falecida no início de novembro, compôs a faixa para ‘Aquele Frevo Axé’, lançado em 1998 e que ganhou disco de ouro no país.

Cadê Dalila: se for contar por música do Carnaval, a lista de Brown é grande. Em ‘Cadê Dalila’, um dos maiores hits da folia de Ivete Sangalo, o artista colaborou com Alain Tavares e a faixa foi eleita como a música da festa na época. Até hoje, a canção é lembrada como uma das mais fortes do Carnaval.

Dandalunda: a parceria entre Brown e Margareth Menezes é antiga. Em entrevista ao iBahia, Maga, que em 2022 completou 50 anos, revelou que o Cacique foi um dos maiores incentivadores de sua carreira, pedindo para que ela incluisse as próprias composições em seu repertório. Para Margareth, Brown fez ‘Dandalunda’, sucesso de 2002 que entrou no disco ‘Afropopbrasileiro’.

Rapunzel: composição de Brown em parceria com Alain Tavares, a faixa foi lançada em 1996 por Daniela Mercury no CD ‘Feijão com Arroz’. A canção segue como um dos maiores sucessos de Carnaval já cantado por Daniela Mercury. Brown também é responsável por Maimbê Dandá, em parceria com Mateus Aleluia.

Meia Lua Inteira: a canção já foi gravada por Chiclete com Banana, tem versão na voz de Silva, Sidney Magal, Silvia Torres, Ellen Oléria, Roberto Leal, mas foi na voz de Caetano Veloso que a faixa se tornou um grande sucesso. A música foi lançada em 1989, no álbum ‘Estrangeiro’ e também integrou a trilha sonora da novela Tieta, da Globo.

Muito Obrigado Axé: gravada por Ivete Sangalo em 2009 no CD e DVD ‘Pode Entrar’, em parceria com Maria Bethânia, ‘Muito Obrigado Axé’ é uma daquelas músicas que emocionam quem ouve sem precisar sair dos primeiros acordes. A canção fez tanto sucesso na voz de Ivete, que em 2014 a artista lançou novamente em seu DVD de 20 anos de carreira.

Uma Brasileira: hit da banda Paralamas do Sucesso, a canção foi lançada em 1995 no CD e DVD ‘Vamo Batê Lata’, em uma parceria do grupo com o cantor Djavan. A faixa entra no repertório de Brown e é facilmente identificada por fãs como uma composição de Brown.

Se as 10 canções não foram suficientes, fique tranquilo. O iBahia preparou uma playlist com as “canetadas” de Carlinhos Brown para você curtir o Cacique para além de seus próprios lançamentos. Tem música de Gil, Xuxa, Araketu, Bebel Gilberto, Sergio Mendes, Sepultura e por aí vai. Confira:

