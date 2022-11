confira dicas de como aproveitar as promoções

Foto: Divulgação Le Biscuit

A Black Friday está chegando e esse ano acontece em meio a copa do mundo. Uma oportunidade de adquirir bons descontos, seja para trocar seu smartphone, comprar aquela tv para assistir aos jogos da copa e etc., mas como aproveitar da melhor forma as promoções da black friday?

Veja nossas dicas de como aproveitar as promoções Black Friday!

Dica 1 – você não precisa esperar o dia 25 chegar. Fique de olho no “Antecipa Black Le Biscuit”! Tem ofertas imperdíveis no site da Le para você já ir escolhendo os melhores itens e adiantando suas compras!

Dica 2 – Pesquise com antecedência o que quer comprar

Isso irá te ajudar a não cair em golpes. Então, certifique-se que estará pagando um preço bacana pelo produto.

Dica 3 – Faça uma lista dos produtos desejados e tente manter o foco

Isso vai te ajudar a não perder o controle diante de tantas ofertas. Respeitando o seu orçamento você evita gastar com produtos menos importantes, ou compras realizadas por impulso.

Dica 4 – Verifique se os sites são confiáveis

Pesquise no site do Procon a lista com sites que não são recomendados para compras, e devem ser evitados. Assim, você pode evitar surpresas desagradáveis.

Dica 5 – Verifique se a loja tem o selo de promoções Black Friday

Nem todas as lojas aderem a essa data promocional e nem todos os produtos. Portanto, é muito importante verificar se o item escolhido conta com o selo de desconto da campanha.

Dica 6 – Fique atento à entrega

Muitos sites varejistas vendem produtos em parceria com pequenos comerciantes e a responsabilidade sobre a entrega, assim como o prazo, é do vendedor. Por isso, atente-se sobre a forma e prazo de entrega.

Dica 7 – Antecipe as compras de Natal

Lembre-se que após a copa do mundo tem o Natal e, também é uma boa aproveitar os descontos da Black Friday e comprar presentes de natal antecipadamente.

Além de economizar, você ainda evita lojas lotadas, situação comum no final de ano. Aproveite essa dica e compre no site ou no app da Le Biscuit e retire em loja com frete grátis!

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.