confira dicas para não cair em um golpe na internet

A Black Friday está chegando e com ela não há dúvidas de que lojas de todo o país poderão oferecer uma série de promoções realmente vantajosas para os consumidores. Contudo, especialistas também acreditam que os próximos dias serão férteis para a atuação de criminosos que atuarão na indicação de fraudes na internet.

Abaixo, listamos uma série de dicas que podem ser importantes para que o cidadão não caia em um destes golpes e acabe tendo dor de cabeça neste final de ano. Especialistas afirmam que não é possível se livrar completamente do perigo de sofrer um golpe, mas é possível evitar que situações como esta aconteçam.

Dicas para evitar golpes

Um dos pontos de maior atenção é a questão do site em que você está comprando determinado produto. Neste período, é provável que alguns criminosos já estejam trabalhando na produção de sites bem semelhantes aos oficiais. Uma dica é confirmar se o determinado site é realmente o oficial.

Outra dica importante é desconfiar das promoções muito boas. É verdade que a black friday costuma ser um período de promoções, mas é importante desconfiar dos valores baixos para produtos que normalmente são muito caros.

Também é importante que o cidadão evite clicar em links enviados por redes sociais como WhatsApp, por exemplo. O ideal mesmo é que o cidadão visite diretamente o site da loja em que ele deseja comprar algum produto. O link enviado não necessariamente é um golpe, mas normalmente os golpistas atuam desta maneira.

Uma dica importante é comprar os seus produtos em sites de empresas que já são renomadas dentro do mercado. De todo modo, caso o seu produto só esteja disponível em uma loja desconhecida do grande público, não hesite em consultar a reputação no site do Reclame Aqui. Neste canal, outros clientes dão as suas impressões sobre aquela determinada empresa.

Evite compras por redes sociais

Uma das práticas mais comuns nos últimos anos, é a aparição de propagandas com promoções de produtos no feed de redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Caso tenha interesse em alguma destas promoções, a dica é ir ao site oficial para saber se ela existe mesmo.

Guarde todos os comprovantes

Fez alguma compra? É importante guardar todos os comprovantes para evitar passar por problemas depois da efetivação da compra do produto. Esta é uma dica que vale não apenas para evitar cair em golpes, mas também para resolver possíveis pendências que possam surgir depois deste período.

Procon de olho na Black Friday

O Procon já está atento ao que vai acontecer durante a Black Friday neste ano. Segundo as informações oficiais, a organização lançou um site para apontar as lojas suspeitas que os consumidores precisam evitar para que não tenham problemas.

A lista em questão é extensa e conta com centenas de sites. Para consultar todos os nomes, basta clicar neste link. A consulta também pode ser uma boa dica para as pessoas que desejam fazer uma compra durante esta Black Friday.