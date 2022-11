Confira essas dicas para render mais no estudo para concurso

Um dos objetivos mais almejados para quaisquer profissionais é a aprovação em um concurso público. Pois, é fato que muitos desejam ter a estabilidade e os salários do funcionalismo público. No entanto, a dificuldade dos exames é algo que precisa ser considerado na hora de estudar para esse momento. Então, por causa disso, separamos algumas dicas para render mais no estudo para concurso.

Organização, foco e dedicação são pontos importantes na hora de estudar para concurso público, mas sabemos que esses fatores não são tão fáceis de lidar como parecem. Afinal, são horas diárias que um candidato precisa passar estudando. Com isso, a rotina pode se tornar bastante maçante e é muito mais fácil se distrair.

Por isso, veja essas dicas para render mais no estudo para concurso que separamos abaixo. Pois, é muito importante agregar todo o conhecimento possível no tempo voltado para os estudos. Confira:

Dicas para render mais no estudo para concurso

O tempo é valioso quando se pensa em estudo para concurso público, portanto, é preciso evitar quaisquer distrações e interferências durante as horas que você reserva para estudar. Por causa da ansiedade, pressão e nervosismo dessas provas, o desempenho pode ser prejudicado também.

Mesmo que, infelizmente, o estresse e ansiedade sejam reais para os candidatos de concurso publico, o ideal é tentar o máximo possível manter a calma e o controle. Pois, assim auxilia que a matéria estudada não se perca por falta de saúde mental. Afinal, uma mente repleta de preocupações e cobranças mentais pode acabar prejudicando sua produtividade nos estudos.

Pensando nisso, separamos essas dicas para render mais no estudo para concurso e para potencializar o seu desempenho nesse tempo tão precioso. Confira:

O celular ajuda ou atrapalha nos estudos para concurso?

Hoje em dia, o meio mais usado para acessar a internet é o celular. Afinal de contas, ele está presente na maior parte da vida das pessoas. Por meio dele, as pessoas conseguem aprimorar os conhecimentos por meio de vídeo ou audioaulas enquanto estão no transporte público, por exemplo. Ou seja, não dá para negar a importância desse aparelho em qualquer rotina de estudos.

No entanto, apesar dessa amizade que o aparelho celular tem com os estudantes, ele também pode se tornar um inimigo do desempenho quando seu uso é feito de forma errada. Afinal, o uso médio diário, de acordo com pesquisas mais recentes, é de 4,8 horas entre os brasileiros.

Como citamos logo acima, o tempo é valioso. Portanto, por causa disso, não podemos perder tantas horas no celular se não for estudando ou fazendo algo que agrega valor para sua vida, não é mesmo? Afinal, se todo esse tempo utilizando o celular está voltado para jogos, vídeos aleatórios, rede social, entre tantas outras distrações, saiba que isso precisa mudar.

Pois, é inegável que as pessoas acabam se perdendo no celular. Por exemplo, basta uma notificação chamativa aparecer na tela que logo estamos navegando no enorme volume de dados presente no mundo digital das telinhas. Por isso, sabendo que o tempo não pode ser gasto à toa, veja abaixo algumas dicas para render mais no estudo para concurso:

Desabilite as notificações

Em primeiro lugar de nossas dicas para render mais no estudo para concurso, saiba que é preciso desabilitar as notificações de aplicativos que não são essenciais. Afinal, muitas vezes, a plataforma avisa que uma pessoa fez uma nova publicação em sua rede social. Em seguida, devido a esse fator, lá se vai o seu tempo para ver fotos aleatórias indicadas pelo celular.

No primeiro dia, a sensação de FOMO – Fear of Missing Out – que é o medo de perder alguma coisa importante é maior e a distração é bastante comum. No entanto, seja persistente e evite isso porque sem as notificações do celular, sua concentração aumenta bastante.

Mantenha o celular longe por um tempo

Se possível, mantenha o celular em outro cômodo da casa enquanto estuda, pois isso vai garantir uma concentração maior no que você está fazendo. No entanto, mantenha no volume alto, pois caso alguém tenha que falar urgentemente como você, o toque vai notificar (lembre-se de desativar as notificações dos aplicativos).

Afinal, se o celular não precisa ser usado para a pesquisa durante seus estudos, não existe um motivo para ele estar por perto. Portanto, essas dicas para render mais no estudo para concurso dependem da sua capacidade de desapegar desse aparelho.