Confira ideias para usar o pisca-pisca na decoração do Natal

Foto: Divulgação Canva

A época do Natal vem se aproximando e, com isso, já começam as preparações da festa. Comidas, a ceia, montagem da árvore de natal e, claro, os piscas-piscas. Separamos algumas ideias criativas para ajudar você, confira:

1- Destaque em itens: Possui uma prateleira com seus elementos de decoração favoritos, mas não sabe como destacá-los? Para isso, basta dispor o pisca-pisca ao redor destes. Quando estiver ligado, ele evidenciará seus itens preferidos, deixando a decoração mais bela.

2- Quadros: Buscando ressaltar a parede repleta de quadros temáticos, a arquiteta lançou mão do cordão de luzes para emoldurá-la, delimitando os quadros dispostos por toda sua extensão. A dica é evitar fixá-los em uma linha reta, deixando o movimento mais natural.

3- Pendurado: Para uma sala com decoração minimalista, ao pendurar um cordão com luzes de cores brancas acima da prateleira, é possível deixar a decoração mais charmosa, sem perder a harmonia das cores.

4- Lâmpadas: Aqui, um cordão de luzes brancas ganhou uma repaginada inusitada: para um visual mais autêntico, a blogueira prendeu pequenos guarda-chuva de coquetéis com o auxílio de uma fita adesiva. Fica a dica: quanto mais cores, mais bonito o resultado.

