Confira lançamentos musicais entre 21 e 27 de novembro

Foto: DIvulgação

Sexta-feira é o momento perfeito para atualizar a playlist, afinal, é o dia que muitos lançamentos chegam nas plataformas de streaming. E se você ainda não está por dentro do que estreou nesta semana, aqui você encontra as principais novidades da música nacional. Confira novidades de 21 a 27 de novembro:

Single “Não Me Chama”, por Marcynho Sensação e João Gomes

Marcynho Sensação firma parceira com João Gomes no single “Não Me Chama”, disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta (25). “João é um amigo muito querido, a música é boa demais e tenho certeza que vai ser hit”, contou Marcynho.

Single “Do Acaso”, por Alice Caymmi em parceira com Chico César

“Do Acaso” é um encontro de Chico César e Ronaldo Bastos, primeira parceira musical dos compositores, que chega ao público na voz de Alice Caymmi. O lançamento acontece nesta sexta (25).

Single “Jogadinha”, por Ruxell

O DJ e produtor musical Ruxell apresenta um novo single perfeito para curtir a Copa e torcer pelo Brasil: “Jogadinha”. A faixa traz um verdadeiro mix de ritmos e recebe um videoclipe, que chega na próxima quinta (1º).

Single “Mete o pé”, por Marô

Marô prepara o terreno para um novo EP com o single “Mete o Pé”, lançamento que chega nesta sexta-feira (25). A música transita entre o pop e o R&B, com elementos do jazz, soul e hip-hop.

Single “Solidão”, por Thiaguinho MT e Almir Delas

Thiaguinho MT entra em uma nova fase da carreira com o lançamento de “Solidão”, faixa que adentra o cenário do trap. Na música, que também conta com produção de Almir Delas, fala sobre estar cansado de sofrer por amor e só querer curtir daqui pra frente.

EP “Porta do Meu Peito”, por Haynna

A cantora, compositora e produra cultural piauiense Haynna estreia a carreira solo com o EP “Porta do Meu Peito”. O trabalho mistura R&B, soul, lofi e blues, onde a artista invoca a ancestralidade.

Single “Roubei Seu Coração”, por Calliz

Calliz lança o single “Roubei Seu Coração”, faixa que relaciona diversos elementos sonoros, do nostálgico ao futurístico, e abre o lançamento de primeiro EP – “Júpiter”.

Single “Codinome”, por Juccas

Juccas apresenta o primeiro single com selo Alma Music: “Codinome”. Escrita pelo próprio artista, a letra foi inspirada por momentos que acontecem no sigilo e não são expostas. “Acredito que tudo isso será visto na música. Na parte da sonoridade, tentei trazer a referência dos temas do 007 e de filmes de espiões em geral”, conta Juccas.

Single “Beijo Bom da P@#%*”, por Ricardus

O cantor e compositor cearense Ricardus lança, nesta sexta-feira (25), o single “Beijo Bom da P@#%*”. Com estilo mais eletrônico, a nova canção vem de encontro com a sonoridade do último EP “Evolution”.

Single “Eu Sei Que Vou Ligar”, por Alex & Mancini

A dupla sertaneja Alex & Mancini apresenta a faixa “Eu Sei Que Vou Ligar” nesta sexta (25). A canção chega em todas as plataformas digitais acompanhada de um videoclipe no canal oficial do duo.

Single “Ethereal Wings”, por Sylvestra Bianchi

A cantora curitibana Sylvestra Bianchi une um rock cósmico à espiritualidade em “Ethereal Wings”. A canção traz um ritmo dançante com uma mensagem de fé.

