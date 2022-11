Confira nossa lista de todos os feriados em 2023

O ano de 2022 não apresentou um grande número de feriados. Foram seis folgas durante a semana, duas no domingo e uma no sábado. Mesmo assim, o brasileiro soube aproveitar bem o período de descanso. Houveram apenas três feriadões prolongados, visto que a grande maioria das folgas ocorreram na quarta-feira.

A boa notícia é que no ano que vem, em 2023, haverá muito mais dias disponíveis para o descanso do trabalhador. De fato, muitos feriados devem cair em dias como segunda ou sexta-feira, nos chamados feriadões. É uma ótima notícia visto que estas datas permitem a realização de viagens e momentos com a família ou amigos.

Outros três feriados deverão cair na quinta-feira. Será possível emendar o feriado com o dia seguinte, aumentando exponencialmente o período de descanso. Todavia, a maioria das datas comemorativas serão nas quartas-feiras, seguidas de sexta-feira e segunda-feira. Também haverá durante o ano alguns pontos facultativos.

Vale ressaltar que estes pontos facultativos não são considerados feriados oficiais. Dessa maneira, cabe à empresa privada ou órgão público, liberar ou não seu quadro de funcionários. Aliás, podemos citar como exemplo, a segunda-feira e terça-feira de carnaval, a véspera de natal ou o ano novo.

Feriados em 2023

Os feriados nacionais em 2023, previstos em lei são

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

7 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

1º de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho

07 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

02 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Os pontos facultativos para o ano que vem são:

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

22 de fevereiro (Quarta-Feira de Cinzas): Carnaval

08 e 09 de junho (quinta-feira e sexta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público Federal

A princípio, deve-se observar que também haverá no ano que vem o dia da Consciência Negra. Há um projeto de lei que busca estabelecer um feriado nacional, ou um ponto facultativo no dia 20 de novembro, que deve cair em uma segunda-feira. Atualmente a data é comemorada em feriados municipais e estaduais.

Feriado e ponto facultativo

Em vista de ter uma noção sobre as datas comemorativas e feriados, é preciso estabelecer a diferença entre feriado e ponto facultativo. O primeiro normalmente é determinado por um decreto ou por uma lei. Analogamente, através do calendário oficial, seja nacional, estadual ou municipal, define-se um período de folga.

É importante observar que este não é um dia útil para os trabalhadores, normalmente quem trabalha nos feriados possuem escalas e serviços emergenciais, através de um contrato. Em síntese, no ponto facultativo, a empresa é quem define se dará ou não uma folga a seus funcionários. A Copa do Mundo se enquadra neste cenário.

Feriadões em 2023

2023 pode ser considerado o ano dos feriadões. Serão sete ao todo, distribuídos ao longo do período. É uma boa oportunidade para quem gosta de emendar suas folgas e ter um período maior de descanso. Ademais, se forem incluídos os pontos facultativos então, serão nove folgas no ano que vem.

Apenas um feriado nacional deverá cair num domingo. Será no dia 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal. O carnaval, a semana santa e o feriado do Corpus Christi estão incluídos na lista de folgas prolongadas de 2023. Todavia, são épocas ideais para quem deseja fazer uma viagem rápida e celebrar as datas comemorativas.

Vale ressaltar que muitas empresas oferecem descontos nas passagens aéreas nestes períodos de folga. É possível encontrar inúmeras promoções no mercado, o que pode facilitar uma viagem com a família, por exemplo.

Quem deseja sair das grandes cidades para ir ao campo, ou à praia, deve se organizar, conferindo os dias de feriado prolongado ao longo do ano. Dessa maneira, no caso das folgas que caem em uma quinta-feira, o indicado é que o trabalhador converse com seu chefe e negocie o prolongamento de seu descanso.

Em suma, no caso do feriado no dia 1º de janeiro, ele deverá cair em um domingo. Desse modo, não haverá folga no primeiro mês do ano. No entanto, este é um período propício às férias, ou mesmo a uma viagem comemorativa ao Réveillon. Portanto, planeje bem seu descanso, 2023 terá inúmeros dias de sossego.