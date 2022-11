Confira o que vai acontecer em Travessia de 28/11 a 3/12

Foto: Reprodução / TV Globo

Moretti acusa Oto de ter traído sua confiança. Rudá avisa a Guida que só voltará para casa se Moretti não estiver mais lá. Laís diz a Helô que está assustada e que sente que algo aconteceu com Stenio. Brisa diz a Juliana que Oto não quer revelar o delito em que ele se envolveu, para não prejudicar outra pessoa. Joel reage quando Nunes comunica que Haroldo fará a revolução no bar. Oto comenta com Vandami que deve perder o emprego. Moretti diz a Guida que Oto tem sua vida nas mãos. Helo prende Cortez no momento do desembarque do cliente de Stenio. Ramirez diz a Yone que ele e Cortez vieram buscar informações que pudessem ajudar na localização de Hernandez e Stenio. Cortez prefere esperar a chegada de seu advogado para responder a Helô se Stenio está vivo. Ari está com Chiara e vê Brisa e Oto andando na rua de mãos dadas.

Brisa prefere ir embora para evitar Ari e Chiara. Chiara sente que Ari ficou tocado ao ver Brisa. Laís diz a Olivia que Stenio foi sequestrado. Helô avisa a Laís que a polícia espanhola está a caminho do cativeiro onde estão Stenio e o cliente. Yone avisa que Stenio está vivo. Helô orienta Laís a alugar um avião para trazer Stenio imediatamente ao Brasil. Guida não consegue tirar de Oto o motivo da briga do namorado de Brisa com Moretti. Cotinha reage quando Guida confirma que Moretti seja capaz de tirar a vida de alguém. Gil e Ari se surpreendem ao saberem que Talita pediu a Guerra para tirá-los de sua sala. Cidália manda Ari substituir o nome de Moretti pelo seu, na história de criação da Construtora. Laís se vê obrigada a contar a Moretti que Stenio foi sequestrado para justificar a ausência do advogado. Guida esconde a arma de Moretti. Helô fica paralisada ao ver Stenio e orienta Monteiro a colocar o advogado em seu quarto.

Monteiro diz a Stenio que foi Helô quem resolveu tudo. Stenio diz a Helô que teve medo de nunca mais vê-la. Moretti fica furioso ao ver Oto no escritório de Laís e ameaça o funcionário, deixando a sócia de Stenio preocupada, sem entender o que se passa entre os dois. Brisa pede a Dante que a acompanhe durante visita a Tonho. Dante orienta Brisa a não se abalar com a presença de Chiara, para não se desestabilizar e não prejudicar seu processo no pedido de guarda. Helô avisa a Stenio que conseguiu uma clínica para ele. Com a intenção de manter Stenio na casa de Helô, Creusa cancela a clínica e avisa à patroa que não havia mais vaga. Leonor não entende por que Caíque não faz amor com ela. Joel não gosta de conhecer Haroldo. Oto apresenta Brisa a Laís.

Cidália critica Guerra. Dante se recusa a ler o livro que Ari escreverá sobre a construtora Guerra. Núbia ensina Tonho a dizer à mãe que quer morar com Ari. Laís e Monteiro se preocupam com Theo. Isa revela aos pais que Theo se acha feio. Guerra encomendou uma cesta de café da manhã para ser entregue na casa de Brisa. Cidália alerta Guerra que a amiga de Débora pode desembarcar no Brasil procurando pela moça. Creusa escuta Moretti falar em pistoleiro para Stenio e conta para Helô. Oto resolve sair para deixar Brisa com Tonho sozinha. Brisa recebe a cesta e acredita ter sido enviada por Oto. Moretti agride Oto. Tonho chega à casa de Brisa com Dina.

Rudá diz a Guida que Moretti bateu em Oto por causa de uma mulher chamada Brisa. Brisa sente quando Tonho demonstra preferência pelos recursos disponíveis na casa de Guerra. Moretti dá falta de sua arma que estava na gaveta. Guida disfarça e entrega a arma de Moretti para Inácia esconder. Leonor se surpreende ao saber que Oto conhece Caíque. Caíque conta a Leonor que Oto se meteu em complicações antes de aceitar o convite de Moretti para morar em Portugal. Stenio diz a Oto que precisa falar com ele com urgência. Brisa fica sabendo por Flora que a perícia psicológica será feita na sua casa. Tonho fica extasiado ao conhecer Haroldo. Theo pensa em vender a camisa que ganhou de Laís para um amigo da escola. Stenio manda Oto se afastar de Brisa.

