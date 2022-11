Confira os jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (21)

Foto: Divulgação

O segundo dia de jogos da Copa do Mundo do Catar tem partidas da primeira rodada dos grupos A e B. Confira a agenda de jogos do dia:

10h – Inglaterra x Irã

13h – Senegal x Holanda

16h – EUA X País de Gales

Onde assistir: TV Globo, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 e Globoplay

Copa do Catar

A Copa do Mundo do Catar começou no domingo (20) e segue até 18 de dezembro, data da grande final do evento. As 32 seleções participantes foram divididas em oito grupos de quatro times, que disputarão três jogos na fase inicial – totalizando 24 partidas. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final.

No Catar, o Mundial será disputado em oito estádios, sendo que sete foram construídos para o evento. Para receber torcedores provenientes de diferentes partes do mundo, o Catar preparou estádios muito modernos, mas sem deixar de lado a tradição e cultura local, que aparecem no design de cada praça esportiva.

