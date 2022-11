confira os resultados dos jogos desta quarta-feira (23)

Foto: Divulgação / Fifa

Nesta quarta-feira (23), quatro jogos, de adversários dos grupos E e F, movimentam a Copa do Mundo do Catar. Confira o resumo dos jogos:

Atual vice-campeã da Copa, a Croácia não conseguiu superar a forte marcação do Marrocos e não saiu do 0x0 na estreia do Mundial. A partida foi escassa de criatividade e chances de gols para os dois lados. Sob liderança de Modric, a equipe croata não conseguiu impor seu futebol diante da forte defesa do Marrocos, que também não fez questão de ter presença no ataque.

*Matéria em atualização

