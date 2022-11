confira os resultados dos jogos desta quinta-feira (24)

Foto: Fifa / Divulgação

Nesta quinta-feira (24), quatro jogos, de adversários dos grupos G e H, movimentam a Copa do Mundo do Catar, incluindo a estreia da seleção brasileira. Confira o resumo dos jogos:

A Suíça venceu Camarões por 1×0 na estreia da Copa do Mundo. As duas seleções fazem parte do grupo do Brasil e são os próximos adversários da seleção.

O gol do jogo foi marcado por um camaronês, mas não foi de Camarões. Embolo, nascido no país africano, mas naturalizado suíço, não comemorou o gol em respeito ao país em que nasceu.

*Matéria em atualização

