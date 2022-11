confira os resultados dos jogos desta segunda

Foto: Divulgação / Fifa

Nesta segunda-feira (28), quatro jogos, de adversários dos grupos G e H, movimentam a Copa do Mundo 2022, no Catar. O Brasil entra em campo para a segunda partida, contra a Suíça. Confira o resumo dos jogos e resultados:

Um jogo emocionante de seis gols. Camarões e Sérvia empataram em 3 a 3 pela segunda rodada do grupo G – chave do Brasil. A seleção camaronesa saiu na frente aos 28 do primeiro tempo, com Jean-Charles Castelletto.

A Sérvia virou ainda no primeiro tempo, aos 45 e 47, com gols de Strahinja Pavlovic e Sergej Milinkovic-Savic. Na segunda etapa, os sérvios ainda ampliaram, aos sete minutos, com Aleksandar Mitrovic.

Camarões diminiu o placar com Vincent Aboubakar, aos 18 minutos. O gol do empate veio aos 20 minutos, com Eric Choupo-Moting.

Sérvia e Camarões estão com 1 ponto cada e dividem a lanterna do grupo G. Na próxima rodada, Camarões encara o Brasil e a Sérvia, a Suíça.

*Matéria em atualização

