confira os resultados dos jogos desta sexta-feira (25)

Nesta sexta-feira (25), quatro jogos, de adversários dos grupos A e B, movimentam a Copa do Mundo do Catar. Confira resumo dos jogos:

País de Gales 0 x 2 Irã

O jogo se encaminhava para um 0 a 0, após a expulsão do goleiro do País de Gales, Hennessey. Nos acréscimos, o Irã fez um belo gol de fora da área, abrindo o placar com Cheshmi, após a zaga da seleção europeia afastar mal.

Três minutos depois, o Irã ampliou após Cheshmi aproveitar o contra-ataque. Com o resultado, a situação do País de Gales ficou complicada. Com um ponto, eles ainda enfrentam a Inglaterra. O Irã ainda tem os Estados Unidos pela frente.

*Matéria em atualização

