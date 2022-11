confira os resultados dos jogos desta terça-feira (22)

Foto: Reprodução / Twitter Fifa

Nesta terça-feira (22), quatro jogos, de adversários dos grupos C e D, movimentam a Copa do Mundo do Catar. Confira o resumo dos jogos:

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

O GOLAÇO que deu a virada para a #KSA! QUE MOMENTO! 😍 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 22, 2022

A primeira zebra da Copa do Mundo aconteceu. Após abrir o placar aos nove minutos, com pênalti convertido por Lionel Messi, a seleção argentina ainda chegou a fazer dois gols, mas foram anulados por impedimento.

No segundo tempo, a Arábia Saudita voltou avassaladora. Com apenas sete minutos, viraram o jogo. O primeiro gol veio aos dois minutos, com Al-Shehri. Cinco minutos depois, Salem Al-Dawsari fez um golaço.

*Matéria em atualização

