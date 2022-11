confira os resultados dos jogos desta terça-feira (29)

Foto: Divulgação / Fifa

Esta terça-feira (29) marcou o primeiro dia da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partir de agora, os jogos acontecem em dois horários, sendo que duas partidas acontecem simultaneamente. Ao fim do dia, os primeiros classificados para a oitava de final serão definidos.

A Holanda se classificou às oitavas de final como primeiro lugar do Grupo A da Copa do Mundo do Catar. Em ritmo de treino e sem muita inspiração, a Laranja venceu a seleção do país-sede por 2 a 0, no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, nesta terça-feira. Gakpo e Frenkie de Jong marcaram os gols holandeses. O Catar foi o lanterna do grupo, sem pontuar.

Após vencer o Equador, Senegal garantiu vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo, em segundo lugar. O primeiro gol foi de pênalti, marcado por Ismaila Sarr, aos 41 minutos.

Equador empatou aos 22 minutos com Moisés Caicedo. No entanto, dois minutos depois, Kalidou Koulibaly.

*Matéria em atualização

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.