confira os resultados dos jogos deste domingo (27)

Foto: Reprodução/Twitter @fifaworldcup_pt

Neste domingo (27), quatro jogos, de adversários dos grupos E e F, movimentam a Copa do Mundo 2022, no Catar. Confira o resumo dos jogos e resultados:

Costa Rica 1 x 0 Japão

Após dois jogos, a seleção da Costa Rica finalmente conseguiu balançar as redes com um gol. O resultado foi o suficiente para o país vencer o Japão e seguir na luta dentro do grupo E.

O gol chegou apenas no segundo tempo, após um descuido da defesa do Japão que permitiu um chute da entrada da área.

