confira os resultados dos jogos deste sábado (26)

Neste sábado (26), quatro jogos, de adversários dos grupos C e D, movimentam a Copa do Mundo do Catar. Confira resumo dos jogos:

Austrália 1 x 0 Tunísia

A Austrália segue viva na Copa do Mundo do Catar após vencer a Tunísia por 1 x 0. O próximo jogo dos australianos é contra a Dinamarca, enquanto a Tunísia enfrenta a favorita França.

O gol do jogo foi marcado por Mitchell Duke, aos 22 minutos do primeiro tempo.

*Matéria em atualização

