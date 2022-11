confira programação do mês em Salvador

Foto: Montagem iBahia/Reprodução

Vários eventos serão realizados na Bahia, em especial em Salvador, em celebração ao Novembro Negro ao longo deste mês. A programação tem espetáculos, shows, exposições, oficinas, lançamentos e mais. O iBahia separou algumas dessas opções. Confira a programação abaixo

Iza na Concha

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Iza se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no dia 20 de novembro, para marcar o dia da Consciência Negra.

O show está marcado para as 18h e promete ser um encontro cheio de significados e beleza. Para a apresentação, a musa deve trazer sucessos como “Mó Paz”, “Sem Filtro” e “Fé”.

Os ingressos estão no 2º lote e custam entre R$ 70 e R$ 200, dependendo do setor onde você escolher ficar. Eles podem ser adquiridos no site Sympla.

Serviço

IZA

Quando:20 de novembro de 2022 (domingo), 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Arquibancada 1º lote: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Arquibancada 2º lote: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Camarote: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Classificação indicativa: Livre

Dão no TCA

Foto: André Fofano

Também celebrando o mês, o cantor e compositor Dão Black apresenta o baile “Noite Preta” no dia 9, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, na capital. Na ocasião, será gravado o primeiro DVD do artista, contando um pouco da trajetória dele a partir da produção dos seus três discos: “Para embelezar a noite” (2009), “Nobre Balanço” (2013) e “Sambadelic2020tals”. O show será gratuito, sujeito à limitação do espaço.

No caminho da música desde meados dos anos 2000, Dão é um dos artistas mais importantes da música preta da Bahia, e se manteve ativo ao longo do tempo, fazendo dezenas de shows dentro e fora do estado. A gravação do DVD celebra não só o mês da consciência negra, mas os hits marcantes da sua história, como “Não vá dizer que vai ficar de fora desse samba”, “Tô na sua” e “Nobre Balanço”, além das mais recentes “Menina do Cabelo Black” e “Olha o Samba Sinhá” e “Pra qualquer lugar”.

As cantoras Marcela Bellas, Denise Correia e Udi Santos são as convidadas especiais do baile, que apresenta a formação completa da banda que caracteriza os grandes shows de Dão ao longo de sua carreira. Além de Jackson Almeida na guitarra, Paulo Bass no contrabaixo, Waguinho na bateria e Ariel na percussão, o trio de metais engrandece o palco com João Teoria no trompete, Matias Traut no trombone e Kiko Souza no sax barítono. Nos vocais, Karine Rosseli e Nilce completam o time.

Serviço

Dão

O que: Baile Noite Preta – Dão Black grava DVD

Quando: Dia 09 de novembro de 2022 (quarta-feira), às 20h

Quanto: Gratuito antecipado via Sympla

Fundação Pedro Calmon

Foto: Divulgação

Atividades diversas homenageiam a memória e a cultura de matriz africana, com organização da Fundação Pedro Calmon (FPC/Secult). Abrindo a programação, a FPC participa da 10ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA), que acontece entre os dias 3 e 6, em Cachoeira. A programação celebra os 60 anos da cantora Margareth Menezes, que estará presente no Violão e a Palavra. Além de campanha de distribuição de livro, atividade infantil da Biblioteca de Extensão (BIBEX), com a presença da cantora mirim Lilica Rocha.

No dia 8, o Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), em Salvador, lança o livro 220 Anos da Revolta dos Búzios. O projeto é resultado da emenda parlamentar que além do livro, também proporcionou a realização do Colóquio Revolta dos Búzios, em março deste ano.

No dia 9, às 17h, a Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB), também na capital, recebe o artista plástico Samuel Cruz com a exposição projeto “Notícias do Òrun”, que traz um aspecto inovador na representação sagrada das entidades feitas com papel de jornal. A exposição tem o intuito de promover a cultura e religiosidade de matriz africana.

Já o Centro de Memória da Bahia (CMB), no centro de Salvador, inicia o ciclo de Diálogo com Estudantes, que acontece nos dias 9, 16, 23 e 30, às 15h. Ao longo dessas datas, pós-graduandos de história apresentam suas pesquisas com o propósito de fortalecer a relação com estudantes, difundir e incentivar os jovens para a carreira acadêmica.

Serviço

Programação Novembro Negro da FPC

QUANDO: 3 de novembro a 2 de dezembro

ONDE: Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP), Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) e Centro de Memória da Bahia (CMB)

GRATUITO

O Olhar Feminino Sobre a Consciência Negra

Foto: Divulgação

Com propósito de apresentar através das artes um olhar feminino sobre a consciência negra, o grupo de artistas Arte e Ancestralidade, em parceria com o Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos (CEPAIA), lançam a mostra O Olhar Feminino Sobre a Consciência Negra.

A exposição, gratuita e aberta ao público, acontece de 3 a 30, com visitação de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no CEPAIA – Uneb, no Largo do Carmo, em Salvador.

O grupo Arte e Ancestralidade, que há três anos vem atuando no mês de novembro como um chamamento à consciência negra, é formado por artistas visuais, poetas e escritores, que se reúnem de forma espontânea na prática de ações que promovam reflexões e interajam com a sociedade. Contando história e apresentando os aspectos culturais, estéticos, religiosos e costumes a fim de potencializar a visibilidade do povo preto e desvelar o conhecimento sobre as suas origens.

A exposição será composta por 15 obras em gêneros artísticos diversos: pintura a óleo sobre tela, mosaico, aquarela, escultura em cerâmica, fotografia, bordado, técnica mista, fototipia, acrílico sobre tela. As artistas participantes da mostra são: Doralice Palma, Edna Caldas, Izabel Andion, Jô Nascimento, Josmara Fregoneze, Juca Fraga, Kalundewa, Livia Passos, Leila Chandani, Luzimar Azevedo, Magali Abreu, Margarita Arize, Mônica Monteiro, Sonianepo, Yara Guedes. As obras serão comercializadas pelas artistas.

Além da exposição, a mostra também realizará Atividades Culturais e Artísticas, no espaço do CEPAIA, aos sábados das 14h às 17h, durante todo o mês. A programação conta com lançamento de livros, palestras, saraus, oficinas, performances e exibição de videodocumentários, associadas às pessoas e à cultura negra com a participação de Adinelson Filho, Fernando Coelho, José Menezes, Anatê, Lizandra Gonçalves e o Grupo de Pesquisa Geopoética, da Uneb.

Serviço

Exposição O Olhar Feminino Sobre a Consciência Negra

Onde: Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos (CEPAIA), Largo do Carmo, s/n, Centro Histórico de Salvador

Quando: 3 a 30 de novembro de 2022

Horário: De segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Gratuito

Fórum na UFRB

Foto: Divulgação

A jornalista Flávia Oliveira, a socióloga Cristina Roldão, a cantora Sued Nunes e o pesquisador Kabengele Munanga são os primeiros convidados confirmados para a 16ª edição do Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, o Fórum 2022.

O evento celebra a importância histórica, política e pedagógica do Dia Nacional da Consciência Negra e ocorre de forma híbrida (atividades presenciais e virtuais) entre os dias 8 e 11, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Com o tema “Juventude Negra e Democracia: Viver, Esperançar e Transformar”, o Fórum 2022 celebrará o protagonismo da juventude negra no processo de reconstrução do país por meio de apresentações artísticas, sessões temáticas, oficinas, minicursos e lançamento de livros.

Durante o evento ocorrerá a sessão solene do Conselho Universitário (CONSUNI) para a entrega do título de Doutor Honoris Causa ao educador, ativista da luta antirracista, intelectual e pesquisador negro, Kabengele Munanga. A cerimônia será realizada no primeiro dia, às 14h, no auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), em Cachoeira.

As inscrições para o Fórum 2022 estão abertas até o dia 8 de novembro e podem ser realizadas no Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Confira o tutorial em vídeo da inscrição em eventos no SIGAA. Mais informações sobre o Fórum 2022 no site da instituição.

Oficina Teatrando

Foto: Divulgação

A oficina “Teatrando” integrará a programação do Novembro Negro no Vila, que, como parte do compromisso que o Teatro Vila Velha, em Salvador, tem com a luta antirracista, estará com uma programação especial de atividades artísticas e formativas. Ministrada por Leno Sacramento, a ação acontecerá entre os dias 4 e 16, às quartas e sextas, das 9h às 11h.

Voltada para pessoas maiores de 16 anos, com ou sem experiência, a oficina se propõe a ser um espaço de experimentação e criação, onde as pessoas participantes estão convidadas a conhecer técnicas aprendidas e utilizadas pelo Bando de Teatro Olodum ao longo de seus 32 anos como meio para construção de corpos e discursos alinhados com um teatro que é ultra realista e denuncia o racismo, a homofobia e o machismo, apresentando as mortes psicológicas que acomete o povo preto.

Para participar da oficina, o investimento é no valor de R$200 e pode ser feita inscrição através do Sympla do Teatro Vila Velha.

Além disso, a oficina está com seleção até o dia 31 para o programa de bolsas voltadas para pessoas pretas ou trans/não-bináries. Há a possibilidade de bolsa integral, 50% e ainda de haver acordos de contrapartida em acordo entre as partes.

Para participar, basta preencher o formulário e enviar foto para heteroidentificação (em caso de bolsista por cota de pessoa preta): aqui.

Serviço

O QUE: Oficina TEATRANDO, com Leno Sacramento

QUANDO: Entre os dias 4 e 16 de novembro, às quartas e sextas, de 9h às 11h

ONDE: Teatro Vila Velha (Sala Mário Gusmão)

QUANTO: R$ 200

Curso IGHB

Foto: Divulgação

“Abrindo a roda: representações afro-brasileiras e a participação feminina na construção das musicalidades nacionais” é o tema do curso que será promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em Salvador, entre os dias 7 e 11, das 14h às 18h.

As aulas, com carga horária de 20 horas, serão ministradas pela professora Juliana Ribeiro (cantora, compositora, historiadora, arte educadora e mestre em Cultura e Sociedade pela Ufba) e acontecem no auditório do IGHB (Piedade).

Um dos objetivos é compreender o lugar feminino no processo de construção das musicalidades nacionais associado ao protagonismo das representações afro-diaspóricas na formação das nossas identidades, oportunizando também ao aluno práticas sonoras através de exercícios de percepção musical.

Durante as aulas, o público irá conhecer o legado das artistas negras na história tradicional (a partir de Tia Ciata) a sua real participação na formação das musicalidades brasileiras. O lugar de ventre dentro do samba e sua repercussão na formação cultural nacional; as relações híbridas que elegeram o samba como ícone nacional no século XX. A casa das tias baianas, os sons dos corpos femininos e a criação de novas tecnologias sonoras pelas mulheres. Entre outros assuntos. Link de inscrição

Culinária musical

Foto: Heder Novaes

Em celebração ao Novembro Negro e integrando a programação da Casa do Benin na FLIPELÔ, na capital baiana, o Culinária Musical retorna no dia 6, a partir das 12h, com entrada gratuita. Projeto do ator, produtor cultural e Afrochefe Jorge Washington, o Culinária já faz parte do lazer familiar na cidade, reunindo gastronomia afetiva, música e várias linguagens artísticas. Será das 12h às 17h.

Nesta próxima edição, o Afrochefe convidou a cantora e compositora de Sergipe, Lari Lima, uma das artistas mais promissoras da nova geração da cena cultural de Aracaju e que já esteve no projeto por duas vezes, encantando o público com sua voz marcante. Como convidado, o cantor e compositor Dão embalará a tarde com seu trabalho dedicado ao black soul.

Transversalizando as linguagens, o domingo também terá muita literatura negra feminina. O momento literário “Recital Vozes Negras – Escrita em primeira pessoa” trará escritas em primeira pessoa nas vozes plurais de poetas e escritoras contemporâneas, que versam sobre seus afetos, magias, prazeres, reexistências, intelectualidades, angústias e as muitas insurgências presentes nas trajetórias escritas de mulheres negras.

Haverá lançamento dos livros “Antologia Escrita de Mulheres Negras em conta gotas: Sobre futuros” (Ed. Langage), com as presenças das escritoras Analu Souza, Claudilene Silva, Isabelle Sanches, Lícia Barbosa, Nazaré Mota e Nanci Bento; “Unguento”, de Anajara Tavares (Ed. Segundo Selo), “Estado de Libido” (Ed Oralituras), de Carmen Faustino, “Transbordando Segredos à lua” (Ed. Ciclo Contínuo) de Alessandra Sampaio, “Verso e Manifesto” e “O diferencial da favela”, de Fabricia de Jesus.

No tradicional Cantinho da Empreendedora, o público poderá apreciar e consumir produtos da Cacau Criola, que vai apresentar uma linha de brownies artesanais inspirados na espécie mais nobre, sensível, aromático e arredio a exploração do fruto do cacaueiro. Também terá lançamento da Coleção Acorda, da marca Negra Luz (SE) criada pela designer Tatiane Costa, que aborda 15 quilombos sergipanos reconhecidos pela Fundação Palmares.

No cardápio, o Afrochefe vai servir sua premiada Maxixada de Carne Seca, além do Arrumadinho Fumeiro e uma opção vegana: Moqueca de Banana da Terra com Maxixe. Os pratos serão vendidos a R$70 (R$35/meia porção); A entrada é gratuita.

Serviço

O que: Culinária Musical

Quando: 06 de novembro (domingo), 12h às 17h.

Onde: Casa do Benin (Pelourinho)

Quanto: entrada R$30| Prato: R$70 (R$35/meia porção) – ENTRADA GRATUITA

