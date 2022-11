Confira programação do Novembro Negro em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação

A programação da campanha Novembro Negro de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, inclui palestra, caminhada e um ritual religioso. Com o tema “Revolucionar não é uma escola, é resistência!”, as atividades tem como objetivo evidenciar as lutas da população negra, segundo divulgou a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Afirmativas, Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial (SEPADHIR).

A abertura será realizada na sexta-feira (11), no Auditório Abdias do Nascimento, no Centro de Cultura Afro-Brasileira Mãe Mirinha de Portão, a partir das 9h. Para dar início às atividades, uma palestra da Drª Ana Cristina Carvalho, coordenadora Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação, com o tema “Reflexões sobre racismo estrutural, institucional, cotas, legislação e crimes”.

No dia 19, a programação traz a Caminhada “A Cor Da Cidade”. Na 16ª edição, o ato que promove a reafirmação de identidade e de enfrentamento ao racismo sairá da Praça Oscar Moreira, no bairro de Itinga, às 15h, com percurso até o Largo do Caranguejo.

Já a tradicional Amarração dos Ojás, que representa um pedido de paz, tolerância e respeito às religiões de matrizes africanas, terá concentração no Centro de Cultura Afro-Brasileira Mãe Mirinha de Portão, no dia 21, às 17h.

A secretária da Sepadhir, Deize Marize, destaca que o Novembro Negro é um mês importante em todo o país, porque reforça os espaços de reflexões sobre lutas antirracistas, da resistência ao apagamento da cultura afro-brasileira e do combate aos preconceitos. Para ela, é um momento de reafirmar o compromisso de deixar um legado para as gerações que virão.

“Nós que somos herdeiros de uma história contada nos livros escolares, onde a partir de um processo de hierarquização fomos colocados nos últimos degraus da sociedade, resultado de mais de 300 anos de escravidão, temos o dever de reescrever a nossa história. Celebrar os nossos valores e os nossos heróis, como Zumbi, Dandara, Abdias do Nascimento, Marielle Franco, Benedita da Silva, Conceição Evaristo, dentre outros”, frisou Deize.

