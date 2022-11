Confira tudo sobre o Afropunk Bahia 2022

Foto: Diulgação

O AFROPUNK Bahia 2022 acontece neste fim de semana em Salvador. A programação traz mais de 30 artistas nacionais e internacionais que se apresentarão em dois dias de festival, totalizando mais de 20 horas. O evento será realizado no Parque de Exposições, com abertura de portões às 18h e encerramento às 5h do dia seguinte. Para ajudar os indecisos e a galera que já está de participação confirmada a se programar melhor, o iBahia reuniu as principais informações sobre a festa. Confira abaixo

Programação

Sábado (26)

Masego

Aurea Semiseria

Baile Favellê

Black Pantera

Dj Tamy

Emicida

Liniker

Margareth Menezes convida Didá

Nic Dias

Paulilo Paredão

Psirico

Vj Gabiru

Yan cloud

Domingo (27)

Ludmilla

A Dama convida MC Carol

Attooxxá e Karol Conká

Aurea Semiseria

Baco Exu do Blues

Dawer X Damper

Dj Tamy

Mart’nália e Larissa Luz convidam Nelson Rufino

Ministereo Público

N.I.N.A

Rayssa Dias

Vj Gabiru

Young Piva

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Os preços atuais são:

Arena

Meia entrada 3° lote: R$ 90 + R$ 9 da taxa

Meia entrada social 3° lote: R$ 100 + R$ 10 da taxa

Inteira 3° lote: R$ 180 + R$ 18 da taxa

Assinantes Clube Correio: R$ 99 + R$ 9,90 da taxa

Lounge

Meia entrada 3° lote: R$ 225 + R$ 22,50 da taxa

Meia entrada social 3° lote: R$ 235 + R$ 23,50 da taxa

Inteira 3° lote: R$ 450 + R$ 45 da taxa

O que pode e não pode

Pode

Carregador portátil

Carteira de cigarro lacrada (1 carteira por pessoa)

Ingresso físico ou digital

Remédios na embalagem original lacrada, com receita médica e havendo necessidade (pode passar por vistoria)

Álcool em gel de bolso

Comprovante de vacinação

Máscara cirúrgica ou PFF2

Mochila, bolsa, ecobag e pochete

Preservativo (se for rolar aquele after)

Câmera portátil e analógica (saboneteira, instax ou polaroid)

Óculos escuros

Documentos pessoais

Capa de chuva

Protetor labial

Barras de cereal ou de chocolate lacradas (até 3 unidades por pessoa)

Fruta para uso próprio (até 2 unidades por pessoa)

Boné, chapéu e toucas

Canga

Não pode

Capacetes

Animais (exceto cães-guia)

Itens inflamáveis (spray, desodorantes, produtos de cabelos, perfumes, etc)

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (faca, canivetes)

Cadeiras e bancos

Objetos cortantes e pontiagudos (tesouro, estilete, pinça, facas, garfos, canivetes, cortadores de unha, alicates, etc)

Bastão de selfie

Utensílios para armazenagem (isopor, cooler, etc)

Fogos de artíficio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

Máquina fotográfica semiprofissional e profissional

Bandeiras e faixas com mastro

Buzinas de ar

Drones

Bicicleta, skate e qualquer outro tipo de veículo, motorizado ou não

Latas de refrigerante, sucos, cerveja, etc

Instrumentos musicais

Garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilícitas

Copos ou qualquer outro tipo de embalagem de vidro

Copos de qualquer natureza

Gastronomia

Além dos restaurantes que servirão os mais variados tipos de comidas, como hamburguer, churrasco, pastel, creppe e opções veganas, quatro chefes farão uma colaboração inédita com o evento. São eles:

Afrochef Jorge Washinggton

Matheus Almeida

Paloma Zahir

Ronaldo Assis

Transmissão

O festival ganhará um especial na TV Globo. De casa, quem não ir ao evento, vai poder conferir um compacto com os melhores momentos da festa.

