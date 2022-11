Congresso Brasileiro de Radiodifusão chega a sua 29ª edição em novembro

Foto: Divulgação

O Congresso Brasileiro de Radiodifusão chega, em 2022, na sua 29ª edição. O evento será realizado nos dias 16 e 17 novembro no Royal Tulip Alvorada, em Brasília (DF), e traz como tema principal “Rádio e televisão: para todo mundo, em todo lugar!”.

Nomes importantes da radiodifusão nacional e internacional foram convidados para o debate sobre temas de interesse do nosso setor, como liberdade de expressão, gestão empresarial, inovação, publicidade, competitividade e convergência tecnológica.

O evento conta, também, com a Mostra Rádio em Movimento, em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil e da Semana de Arte Moderna. Artistas plásticos de todo o país apresentarão os trabalhos realizados nos rádios modelo “capelinha” distribuídos pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), que por sua vez, celebra 60 anos.

INGRESSOS

O inscrito poderá participar de todas as atividades dos dois dias de evento, como encontros e palestras sobre os temas mais atuais voltados à radiodifusão no país e no mundo, Mostra Rádio em Movimento, além do coquetel, almoço e show exclusivos!

Na compra do ingresso, os associados ABERT terão 5% de desconto. Para os associados ABERT que também participam do Clube Mais ABERT, o desconto será de 10%.

Para ter acesso a esse desconto, entre em contato pelo telefone (61) 3034-3530. Se você, associado, ainda não ativou seu cadastro no Clube Mais ABERT, não perca esta chance! É gratuito! Acesse Clube Mais e siga o passo-a-passo.

Hospedagem e passagens aéreas não estão incluídas nos pacotes de ingressos. Os inscritos no Congresso poderão ter descontos especiais oferecidos por hotéis parceiros: www.congressoabert.org.br

PROGRAMAÇÃO

19H – CERIMÔNIA DE ABERTURA E HOMENAGENS

21H – COQUETEL FESTIVO

09H ÀS 09H20 – PALESTRA MAGNA (As Barreiras e Assimetrias regulatorias no ambiente de mídia – Patrick Mc Fadden | Vice-presidente da NAB)

09H20 ÀS 11H – PAINEL 1 (O cenário de concorrência e as barreiras e assimetrias de regras no ambiente de mídia – Patrick Mc Fadden | Vice-presidente da NAB), Eugênio Sosa | Presidente da AIR, Moisés Queiroz Moreira | Presidente da Anatel, Sandro Mendonça | Conselheiro da ANACOM/Portugal, Flávio Lara Resente | Presidente da Abert e Diretor-Geral do Grupo Bandeirantes)

11H ATÉ 11H20 – COFFEE BREAK

11H20 ATÉ 12H30 – PAINEL 2 (100 anos de Rádio: Contando e encantado o Brasil – Milton Nevez | Radialista da BandNews FM, Roberto Araújo | CEO do Grupo Joven Pan, Milton Jung | Radialista da Rádio CBN, Diogo Gonçalves | Presidente-Executivo da Rádio Itatiaia.

12H30 ATÉ 14H – ALMOÇO

14H ÀS 15H30 – PAINEL 3 (O jornalismo profissional a bem da verdade – Ricardo Vilela | Diretor-Executivo de Jornalismo do Grupo Globo, Rodolfo Schneider | Diretor-Executivo de Jornalismo da Band, José Occhiuso | Diretor Nacional de Jornalismo do SBT, Paulo Tonet Carmargo | Vice-presidente de Relações Instituicionais do Grupo Globo)

15H30 ATÉ 17H – PALESTRA DE ENCERRAMENTO (A transformação tecnológica e as mudanças de hábitos na indústria de mídia – Melissa Vogel | CEO da Kantar IBOPE Media, Raymundo Barros | Diretor-Executivo de Estratégia de Tecnologia da Globo, Fabrício Proti | Gerente-Geral da ViacomCBS no Brasil, Roberto Franco | Diretor de Rede e Assuntos Regulatórios do SBT)

17H – COQUETEL DE ENCERRAMENTO

