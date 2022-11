Conheça a história do Qpaladar, referência dos pãezinhos e sequilhos em SSA

Foto: Reprodução/ YouTube

A paixão da mãe reverberou na filha para além do laço materno. Zuleima Santos, de 41 anos, decidiu dar continuidade a um negócio que viu crescer da dedicação de sua mãe, dona Nieta, após perdê-la, e atualmente é responsável por um negócio que se tornou referência na capital e já ganhou o Brasil com participação em programa global, no É de Casa.

Convidada do programa Atitude do último domingo (20), a publicitária, formada em balé clássico, e empreendedora contou um pouco de sua história ao iBahia.

“Comecei a empreender em 2014 e assim, desde lá, eu comecei a procurar emprego na área. Sou formada em publicidade, mas não encontrava emprego e como minha mãe já fazia muitos produtos, já trabalhava com gastronomia há mais de 30 anos, tinha alguns que eu achava que conseguia se diferenciar mais, e já tinha percebido que vendia mais também na época em que eu levava para os trabalhos que tive. Quando veio esse desemprego eu falei ‘Poxa mãe, vamos entrar vamos alugar um comércio aqui no bairro e vamos colocar esses produtos para ver se rende’. E foi justamente isso que aconteceu.”

O negócio de mãe e filha fez tanto sucesso que atraiu jornalistas para conhecer o negócio que fazia filas e era queridinho no boca a boca. “Eu chegava no local e já tinha fila, tanto que tive a oportunidade de conhecer o jornalista o José Raimundo. Ele entrou em contato comigo para fazer uma matéria. Foi bem legal e importante para mim, aí que começou o empreendedorismo na minha vida”.

Em 2018, Zuleima deu adeus a dona Nieta, que faleceu em decorrência de uma doença que a deixou internada por cinco meses. “As pessoas acharam que eu ia entrar em uma grande depressão porque a gente tinha uma relação incrível, mas não, pelo contrário. Logo depois disso eu falei não eu vou dar continuidade sim aí seguindo o projeto que começou por ela agora”.

Para dar um toque pessoal no projeto que deixava de ser apenas “mãe e filha” para ser um legado familiar, Zuleima decidiu levar adiante apenas aqueles produtos que já havia identificado no comecinho da vida como empreendedora que eram sucessos: os pãezinhos e sequilhos.

“Hoje eu tô aí com algumas parcerias. Meus produtos são vendidos no Empório, Fazenda Madalena lá no Shopping da Gente e eu tenho parceria com espaço aqui em Salvador no Rio Vermelho chamado Prateleira, é um espaço compartilhado uma cozinha onde eu faço minha produção. Além das aulas”.

Seguir com o negócio e em uma área onde muitas vezes traz insegurança para quem sempre trabalhou como CLT foi difícil, mas não impossível para Zuleima.

“Além do amor, essa história de dar continuidade ao que minha mãe fazia, o apoio das pessoas foi essencial. Aquela famosa propaganda da boca a boca, os elogios de quem experimentava. Tudo isso deu uma motivação para continuar. Tem também o fato de eu amar conhecer pessoas, o que me fez virar palestrante.”

Toda essa história de amor fez com que Zuleima ganhasse também os palcos para falar sobre seu negócio, além de uma participação em um livro para falar sobre empreendedorismo e a história da QPaladar.

“Eu fui convidada para participar de um projeto de um livro ‘Mulheres Que Empreendem e Inspiram’ e foi muito legal eu ver as pessoas lendo e me dando feedback positivo como acontece nas palestras. Nas palestras eu falo mesmo da minha vida, minha história e o amor que existia entre uma mãe uma filha, que após o falecimento dela esse amor não acabou, virou saudade, lembranças e isso eu levo pra minha vida. Falo para que as mulheres não desistam, às vezes a gente não sabe por onde começar, mas com o tempo a gente vai se planejando, se aperfeiçoando e chega lá.”

Orgulhosa do caminho que trilhou e com a certeza de que deu valor ao legado deixado por dona Nieta, o sonho de Zuleima é de ter um ponto fixo e eternizar sua história de amor com a mãe em um livro só seu.

“Hoje eu tenho muito orgulho e sou muito feliz de tudo que eu conquistei, mas eu quero ter medo atelier e quero sim escrever o meu próprio livro. Quero ter esse livro para inspirar outras mulheres. E quem sabe, daqui para lá ter franquias da QPaladar espalhadas por todo o Brasil.”

Leia mais sobre Atitude no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.