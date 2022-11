As tendências de consumo dos brasileiros sofreram muitas modificações nos últimos 2 anos. Então, os empreendedores estão ainda se adequando às novas necessidades dos clientes.

Portanto, este artigo vem justamente falar sobre este assunto. Dessa forma, tem em vista contribuir para que seu cliente entenda estas mudanças e você consiga se preparar para atender esta nova demanda.

A importância de entender as tendências de consumo

Entender as tendências de consumo dos brasileiros, possibilita que os empreendedores se voltem para atender estas necessidades emergentes. E desse modo, acompanhe o momento vivenciado.

Se olharmos como as pessoas viviam e se relacionavam a 2 ou 3 anos atrás, perceberemos que as transformações foram extremamente grandes. Na realidade, as relações entre as pessoas se tornaram diferentes. Aliás, a internet foi a grande resposta para as pessoas fazerem compras e conhecerem um mundo diferente daquele que estavam acostumados.

Assim, as empresas precisaram se voltar para investir em e-commerces e marketing digital, e desse modo, estar presente nessa nova realidade. Para isso, algumas mudanças ocorreram. Como, por exemplo, realizar entregas de compras utilizando o serviço de delivery, pois as pessoas ficaram mais tempo em casa.

Além disso, em boa parte, acabou aquela história de ir fazer pesquisa de preços, “batendo perna” na rua. Sendo assim, as pessoas fizeram busca na internet dos produtos que desejam, avaliar o melhor preço e a qualidade do produto. Logo, realizar as suas compras diretamente através da internet.

Estas são apenas algumas situações cotidianas que se modificaram com o passar do tempo.

Conheça algumas tendências de consumo dos brasileiros

Apresentamos na sequência, algumas tendências de consumo dos brasileiros em 2022.

Estabelece prioridade para a compra de itens essenciais

Como grandes motivos como o desemprego e a grande incerteza econômica, os consumidores priorizaram compras somente de itens essenciais. A impressão que dá, é que o cliente brasileiro parou ou diminuiu a aquisição de produtos que são considerados desnecessários.

Hoje, uma pessoa compra exatamente o que precisa. Além do mais, dá a preferência para as promoções, e desta forma, evita o acúmulo de alimentos, produtos e vestuários e realmente compra o que usará.

Há a ideia de não realizar estoque, principalmente de produtos, pois os mercados locais estão abertos com horários estendidos.

Aumento dos protocolos de higiene e segurança

Os consumidores valorizaram os protocolos de higiene e segurança nas empresas. Isto é, intensificaram o hábito de higienizar as mãos, verificar se as empresas são limpas, etc.

Antes, costumávamos pegar em dinheiro sem muita higiene, hoje, a relação é outra. Quando realizamos pagamentos em dinheiro, o álcool em gel é um item essencial para limpá-las. Além disso, o consumidor utilizou mais os meios de pagamento digitais, como o pix e cartão de débito e crédito.

Outro cuidado é com os provadores. As pessoas deixaram de provar roupas nas lojas, e as que ainda fazem, reduziram as suas escolhas.

Os consumidores estão dando preferência ao consumo no comércio local

Esta atitude faz com que as pessoas fiquem longe de aglomerações de pessoas. Assim, não precisam se deslocar para o centro da cidade, além de começarem a valorizar a economia local.

Os empreendimentos comerciais do bairro, tiveram mais valor. Afinal de contas, é uma maneira rápida de efetivar as compras essenciais.

Valoriza o atendimento e a experiência de compra

Com a grande presença de lojas virtuais, os consumidores brasileiros valorizaram o atendimento ao cliente das empresas e as experiências de compra.

Assim, se tornou de grande importância, oferecer um atendimento personalizado. Ou seja, garantir que o cliente tenha uma experiência de compra que seja positiva. Além disso, é importante a empresa ser flexível quanto a preços e entrega de produtos, bem como, oferecer agilidade na entrega.

Sabe-se muito bem que estas tendências de consumo dificultam e muito a fidelização do cliente. Por isso, entende-se que é preciso ser diferente para se destacar da concorrência.

A empresa deve se preocupar com a sustentabilidade

Com a internet, as pessoas pesquisaram mais sobre as empresas e suas relações com a sustentabilidade. Desta forma, investir nesse fator é um bom caminho para a empresa. A propósito, existem vários selos que se pode adquirir que remetem à reciclagem, a não testagem dos produtos em animais, a recolher os seus próprios resíduos. E, por fim, a reaproveitar e oferecer o reuso.

Entendendo como o consumidor se comporta em termos de consumo, facilita para o empreendedor em realizar investimentos mais acertados para obter maior lucratividade.