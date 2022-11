Conheça arquiteto gato apontado como namorado de Marcus Majella

Foto: Reprodução/Instagram

O humorista Marcus Majella, conhecido por integrar o elenco do “Vai Que Cola”, causou um rebuliço nas redes sociais após aparecer em viagem com um suposto novo namorado.

Em publicação no perfil do Instagram, ele compartilhou fotos da viagem para Buenos Aires, na Argentina, e apareceu juntinho com jovem apontado como affair.

Erick Raupp é natural do Rio de Janeiro, possui 24 anos e é formado em arquitetura. Ele é 19 anos mais novo que Marcus Majella e possui um perfil profissional nas redes sociais, onde compartilha os trabalhos como arquiteto.

No perfil do Instagram o jovem possui mais de dois mil seguidores e, na maioria das publicações, é possível encontrar elogios de Marcus Majella nos comentários.

Todos são respondidos com emojis sugestivos pelo jovem, como corações ou carinhas apaixonadas. Em um dos comentários, o humorista faz até uma brincadeira com o arquiteto: “Gato até de costas!”.

Os dois não assumiram um relacionamento publicamente, mas a interação pelas redes sociais iniciou em março deste ano. Majella está solteiro desde o fim do namoro com um publicitário no início do ano.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.