Conheça as mulheres que estarão na transmissão da Copa

A Copa do Mundo 2022 começou no domingo (20) e a TV Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão, terá mais 400 horas de conteúdo multiplataforma, com 500 profissionais envolvidos. Neste universo, mulheres ganharam mais espaço em 2022. Entre elas, narradoras, repórteres, comentaristas e apresentadoras.

As narradoras Renata Silveira e Natália Lara serão as primeiras mulheres a narra o Mundial na TV pelo Grupo Globo. Renata trabalhará em jogos na Globo, enquanto Natália narra no SportTV.

Ana Thaís Matos é a figura feminina na TV Globo entre os comentaristas. No SporTV, Renata Mendonça também comentará as partidas. A ex-jogadora Formiga vai comentar uma Copa pela primeira vez. Ela já havia participado das transmissões de amistosos da seleção feminina e da Copa América Feminina. Outra ex-jogadora contratada é Cristine.

Na reportagem, nomes como Carol Barcellos, Karine Alves e Julia Guimarães comandarão entradas ao vivo diretamente do Catar. Carol é a responsável por trazer informações sobre a seleção brasileira em diversos programas da emissora.

As mulheres também estarão presentes nos comentários de arbitragem, com Janette Arcanjo e Fernanda Colombo. No Brasil, Bárbara Coelho segue comandando o Esporte Espetacular, enquanto Camila Carelli estará na bancada do programa “SporTV News” e Gabriela Moreira comanda o “Redação”, ambos no SporTV.

Artistas

Além das jornalistas, o Grupo Globo trouxe duas mulheres do entretenimento para a cobertura: Jojo Todynho e Deborah Secco. Jojo estará ao lado de Alex Escobar e Marcelo Adnet no “Central da Copa”, na Globo, e Deborah participará do programa “Tá na Copa”, do SporTV

