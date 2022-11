Conheça as ofertas da Black Friday das redes de fast food

Se você quer conhecer as ofertas da Black Friday das redes de fast food, então está no lugar certo.

Para quem gosta de comer em restaurantes de fast foods, saiba que os descontos da Black Friday também chegaram por lá! Além disso, você não precisa esperar até sexta para aproveitar as promoções. Pois, elas já estão acontecendo em algumas redes de distribuição de alimentos.

Leia até o fim e saiba tudo sobre esses descontos. Ademais, confira algumas informações sobre as promoções que estão acontecendo nas principais redes de Fast Food para que você possa aproveitar ainda mais a Black Friday.

Quais são as redes de Fast Food que aderiram à Black Friday?

Essa é a pergunta que a maioria das pessoas está se fazendo. Então, se você é uma dessas pessoas que querem saber quais redes de Fast Food estão oferecendo promoções imperdíveis na Black Friday, então já pode para de se preocupar. Pois contaremos tudo.

Na verdade, todas as lojas do país já estão entrando na onda desse dia de promoções chamado Black Friday, que em português significa Sexta-Feira Negra.

Por se tratar de um dia de descontos especiais, que chegam a até 70%, os consumidores vão à loucura, fazendo com que o índice de vendas dispare. Com isso, algumas lojas conseguem vender mais em um só dia do que durante o mês todo.

Por isso, todo tipo de comércio, seja de roupas, brinquedos, lojas online, shoppings, supermercados e até mesmo as redes de distribuição de alimentos, como os Fast Food, já aderiram a esse dia de descontos especiais.

Além disso, alguns estabelecimentos vão além. Portanto, para conseguir o maior faturamento possível, fazem vários dias de descontos. Resultando em uma Black Week, por exemplo, que é uma semana inteira de promoções.

Aliás, as redes de Fast Food e distribuição de alimentos são as que mais fazem esse tipo de desconto na semana da Black Friday.

Então, veja abaixo algumas das principais redes e confira algumas das promoções oferecidas por elas:

McDonald’s

Para você que gosta de frequentar as lojas do McDonald’s, saiba que eles estão oferecendo muitos benefícios e preços bem mais acessíveis durante essa semana.

Para começar, os clientes poderão usar um cupom para comprar batata frita média por R$2,90. Além disso, o estabelecimento ainda promete vender milk-shake por um preço maravilhoso na quinta-feira, porém o valor ainda não foi revelado.

E a promoção não para por aí. Pois, o McDonald’s ainda vai oferecer um cheeseburguer e uma coca sem açúcar de 300 ml de graça. Mas apenas para quem baixar o aplicativo pela primeira vez até quinta-feira, dia 24.

Contudo, atenção! Pois, essa promoção é limitada a 1 CPF. Isto é, somente a pessoa que baixar o aplicativo pela primeira vez e cadastrar seu CPF ganhará o lanche.

Burger King

Já o Burger King está fazendo uma brincadeira para os usuários do aplicativo Clube BK, que se chama “Taca Fogo”.

Para jogar, os usuários precisam abrir o app e mexer na tela do celular para ganhar prêmios que são oferecidos pelo seu programa de recompensas. Então, confira abaixo quais são os prêmios disponíveis nessa brincadeira:

Combo CBK;

BK Original;

BK Cheddar;

Whooper;

Chicken Crispy;

1 BK Mix Ovomaltine;

Cupons de descontos e pontos no clube BK;

Onion rings.

Para concorrer, os usuários do aplicativo precisam ter o cadastro ativo. Caso ganhem, eles têm até 30 minutos para retirar o prêmio na loja mais próxima do Burger King.

Além disso, cada usuário terá somente 1 chance por dia para tentar a sorte. Essa promoção estará disponível até dia 30 de novembro.

Subway

As lojas da Subway estão oferecendo uma promoção que funciona da seguinte forma: você compra de 1 Sub Frango Defumado ou um Sub Frango Teriyaki com creme de queijo de 15 ou 30 cm. Então, ganha um refrigerante de 500 ml e um cookie de sua escolha. Aliás, essa promoção estará válida até sexta-feira, dia 25.

Bob’s

Os clientes do Bob’s ficarão felizes em saber das promoções que estão acontecendo nesses dias de descontos especiais. Confira alguns combos que estão com preços imperdíveis até dia 30 de novembro:

Big Bob por R$12,90;

4 Cheeseburgers por R$24,90;

Trio Bob’s Costela por R$31,90;

Batata canoa mega com molho Big Bob’s Em Casa de 200g, por R$26,90;

Cheeseburger e um refri refil por R$9,90.

Além dessas promoções, o Bob’s está oferecendo outras ofertas. Aliás, tanto para os clientes que frequentam a loja física, quanto para quem pede por meio dos aplicativos.

Agora que você já sabe quais são as ofertas da Black Friday das redes de Fast Food, é só baixar o aplicativo da sua loja favorita e aproveitar as promoções.