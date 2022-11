Conheça cantora baiana que fez jurados do ‘The Voice’ virarem as cadeiras

Foto: Reprodução/TV Globo

A nova temporada do “The Voice Brasil” começou na noite da última terça-feira (15) e a Bahia já possui uma representante para chamar de sua.

Mila Santana, de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, surpreendeu ao fazer todos os quatro jurados virarem as cadeira durante audições às cegas, a primeira fase do reality musical.

Na ocasião, Mila cantou um clássico do jazz, “Don’t Cry Baby”, e foi ovacionada pela plateia, bem como pelos jurados Iza, Michel Teló, Gaby Amarantos e Lulu Santos.

A disputa para ter a cantora no time divertiu os telespectadores, mas no fim ela acabou escolhendo Gaby Amarantos para guiá-la durante a trajetória no “The Voice Brasil”.

Por meio das redes sociais, Mila Santana revelou ter começado a cantar na igreja, chegou a iniciar graduações em biologia e enfermagem, ao mesmo tempo.

Ela já havia participado de outros shows de calouros e programas de TV, o que deram para ela a oportunidade de se apresentar, com covers de jazz, em cruzeiros pela Europa.

